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Yaşam

10 dakika arayla hayata veda ettiler

Çiftin oğlu: Babam ve annem, 'Allahım canımız alırsan beraber al ayrı yaşayamayız' derlerdi

12 Ağustos 2015 02:13

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Yukarı Alican köyünde yaşayan 79 yaşındaki Yunus Karabacak ile 70 yaşındaki eşi Gülten Karabacak 10 dakika arayla hayata veda etti.

Nefes darlığı çektiği için Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi gören Yunus Karabacak tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ardından eşi Gülten Karabacak'ın da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği haberi geldi. Anne ve babasının birbirlerini çok sevdiğini söyleyen Kürşat Karabacak, "Babam ve annem, 'Allahım canımız alırsan beraber al. Bizi ayırma birbirbirimizden. Ayrı yaşayamayız' derlerdi. İstedikleri oldu. Babamı kaybettik, 10 dakika sonra annemin acı haberi geldi" diye konuştu. 

Yunus ve Gülten Karabacak çifti 9 Ağustos günü Yukarı Alican Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. 

 

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