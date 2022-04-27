10. Cumhurbaşkanı Sezer'den Gezi davası tepkisi: Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Gezi davasındaki mahkumiyet kararlarına tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sezer'in "Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum" dediğini aktardı.

Özel, Gezi Parkı Davası sonucunda haklarında mahkûmiyet kararı verilen Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Ahmet Necdet Sezer'le telefonda görüştüklerini söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Necdet Sezer diyor ki ‘Tutulan; evlatlarından, çocuklarından ayrılan beraat ettikleri bir davadan, delili durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum" (ANKA)

TIKLAYIN | 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül T24'e konuştu: Yargılama süreci utanç verici, Türkiye’ye büyük kötülük, içeride çekecekleri eziyet çok acı

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.