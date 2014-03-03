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Yaşam

Firar eden 'Bebek yüzlü katil' iki ay sonra yakalandı

Gaziantep’te cezaevinden 2 ay önce firar eden 'Bebek yüzü katil' olarak bilinen cinayet hükümlüsü, saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı

03 Mart 2014 18:28

İşlediği 10 cinayet ile seri katiller arasında gösterilen ve masum görüntüsü ile ’bebek yüzlü katil’ lakabı takılan ve geçen 5 Ocak günü Gaziantep H Tipi Cezaevi’nden firar eden 36 yaşındaki Ali Kaya, bu sabah güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı. Kaçmak isterken üzerinde tabanca ve öldüreceği kişiler olduğu iddia edilen 10 kişilik isim listesi ile yakalanan Kaya, cezaevine girerken tekbir getirdi, "Bugün olmazsa yarın olacak, bugünün yarını da var" diye bağırdı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 'Bebek yüzlü katil' lakabıyla tanınan ve 10 cinayet işlediği için 'seri katiller' listesine alınan Ali Kaya, 5 Ocak günü, Gaziantep H Tipi Cezaevi’nden açık görüş sırasında kalabalıktan faydalanarak firar etti. Görüşün ardından yapılan sayımda firar ettiği saptanan Kaya’nın yakalanması için çalışma başlatılırken, olayda ihmali olabilecek görevliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

 

Özel ekip kuruldu

 

Firar eden seri katilin yakalanması için güvenlik güçleri alarma geçerken, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Yapılan araştırmada Gaziantep’ten ayrılarak Adana ve Mersin’e gittiği saptanan Ali Kaya’nın, Suriye’ye geçmek istediği bilgisine ulaşıldı. Çalışmasını derinleştiren jandarma, Kaya’nın son olarak yeniden Gaziantep’e geldiği ve Çıksorut Mahallesi’ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını saptadı.

 

Üzerinde 10 kişilik liste çıktı

 

Bugün öğle saatlerinde gizlendiği evin etrafının sarıldığını anlayan firari Ali Kaya, evin çatısından kaçmaya çalıştı. Kaya, jandarmalar tarafından kısa kovalamacanın ardından elindeki tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan Kaya’nın götürüldüğü jandarmada yapılan aramasında üzerinde 10 kişininin adının yazılı olduğu bir listeye ulaşıldı. Listedeki kişileri öldürmeyi planladığını söylediği ileri sürülen Kaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Kaya, ardından adliyeye götürüldü. İşlemlerinin ardından firar ettiği cezaevine götürülen Kaya, girişte gazetecileri fark edince önce tekbir getirdi. Gazetecilerin neden firar ettiğine ilişkin sorularının ardından ise Kaya, "Bugün olmazsa yarın olacak Allah’ın izniyle. Allah böyle haklısını layık gördü, başka bir şeye gerek yok. Kimse zulüm etmesin. Bugünün yarını da var" diye bağırdı. Kaya cezaevine konuldu.

 

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