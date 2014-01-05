'Bebek yüzlü katil' firar etti

Gaziantep H tipi Cezaevi'nde cinayet suçundan yatan, yakışıklı olması ve masum görüntüsü nedeniyle 'bebek yüzlü katil' lakabı takılan 35 yaşındaki Ali Kaya, cezaevindeki açık görüş sırasında kalabalıktan faydalanarak firar etti. Güvenlik güçleri, Kaya'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'Bebek yüzlü katil' lakabıyla tanınan ve 10 cinayet işlediği için 'seri katiller' listesine alınan Ali Kaya, hükümlü bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevi'nden bugün saat 10.30 sıralarında açık görüş sırasında kalabalıktan faydalanarak firar etti. Görüşün ardından Kaya'nın koğuşunda olmadığını fark eden infaz koruma memurları, durumu cezaevi yönetimine ve jandarmaya bildirdi. Yetkililer ve jandarma, cezaevi çevresinde önlem alarak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik güçleri, Ali Kaya'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ali Kaya, son olarak geçen 31 Mart 2012'de Gaziantep'in Tışlaki Mahallesi Keçeci Sokak'taki ailesinin evinde oturan Mehmet Poyraz'ı öldürmüştü.