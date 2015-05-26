10 bine yakın fil öldürüldü

Mozambik hükümeti tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, son beş yılda ülkedeki
fillerin sayısı
yüzde 48 oranında azaldı. Beş yıl önce 20 bin olan fil sayısının günümüzde 10 bin 300 civarında
olduğu tahmin ediliyor.
Mozambik'in kuzeyinde Niassa Ulusal Rezervi'ni de içine alan bölgenin kaçak avdan en fazla etkilenen
yer olduğu bildirildi.
Amerikan merkezli Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın direktörü Alastair Nelson'a göre, fil nüfusunun
büyük oranda yok edildiği Tanzanya'dan gelen kaçak avcılar
da bu düşüşte etkili. Nelson, “Ana sorun
yönetim. Kuzey hep uzak ve zayıf yönetilen bir bölge oldu. Bir de yolsuzluk sorunu var” dedi.
Fildişleri Asya'da büyük değer görüyor. Fildişi heykel ya da mücevher imalatında kullanılıyor. Afrika
genelinde her yıl 30 bin filin fildişi ticareti nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.
Sınır Tanımayan Filler Örgütü adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, Afrika genelinde
470 bin
fil kaldı.