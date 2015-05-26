10 bine yakın fil öldürüldü

Mozambik hükümeti tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, son beş yılda ülkedeki

fillerin sayısı

yüzde 48 oranında azaldı. Beş yıl önce 20 bin olan fil sayısının günümüzde 10 bin 300 civarında

olduğu tahmin ediliyor.

Mozambik'in kuzeyinde Niassa Ulusal Rezervi'ni de içine alan bölgenin kaçak avdan en fazla etkilenen

yer olduğu bildirildi.

Amerikan merkezli Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın direktörü Alastair Nelson'a göre, fil nüfusunun

büyük oranda yok edildiği Tanzanya'dan gelen kaçak avcılar

da bu düşüşte etkili. Nelson, “Ana sorun

yönetim. Kuzey hep uzak ve zayıf yönetilen bir bölge oldu. Bir de yolsuzluk sorunu var” dedi.

Fildişleri Asya'da büyük değer görüyor. Fildişi heykel ya da mücevher imalatında kullanılıyor. Afrika

genelinde her yıl 30 bin filin fildişi ticareti nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.

Sınır Tanımayan Filler Örgütü adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, Afrika genelinde

470 bin

fil kaldı.

