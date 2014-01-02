'10 bin tweeter takipçisi yalnızca 10 dolara satın alınabiliniyor'

Toplumsal itibar artık yalnızca gerçek dünyadaki varlığınız değil, aynı zamanda sosyal ortamlardaki varlığınızla de ölçülür oldu.

BBC’nin sosyal medyadaki gelişmeleri takip eden programı BBC Trending, Twitter’da takipçi sayısının yükseltilmesini sağlayarak kullanıcıların ‘sanal itibarını’ artıran Jim Vidmar’a işin inceliklerini sordu.

Gazeteciler, politikacılar ve özellikle ünlüler Twitter ve Facebook’ta en fazla takipçi sahibi olmak için birbiriyle yarışıyor. Sanal itibarları yüksek, takipçi sayıları fazla olanlar hesaplarına reklam alarak sanal ortamı gelir kapısı haline de getiriyor. Peki, sanal takipçi satın almak bu itibarı artırmak için iyi bir yöntem olabilir mi? BBC Trending ekibinden Mukul Devichand, Twitter hesapları satan bilgisayar programcısı Tim Vidmar’la Skype üzerinden bağlantı kurdu.

Vidmar, takipçi sayısının artırılmasının “kullanıcıların amaçlarına ulaşmalarında bir araç” olduğunu söylüyor.

10 bin takiçi 10 dolar

Tim Vidmar müşterilerine ‘bot’ olarak bilinen ve özel bir bilgisayar yazılımı tarafından kontrol edilen sahte Twitter hesapları sunuyor.



Bu hesaplar, kullanıcının attığı ‘tweet’leri ‘retweet’ ediyor, yani kendi hesabından tekrar gönderiyor, iletiyor, yönlendiriyor ve kullanıcıya cevaplar yazıyor.

Bu yolla da kullanıcının sosyal ortamda etkinliği hızla artıyor.

Bu tip hesapların çoğunlukla Baltık ülkeleri ve Hindistan’da bulunduğunu söyleyen Vidmar, yaklaşık 10 bin takipçinin yalnızca 10 dolara satın alınabileceğini söylüyor ve yaptığının yasal olduğunu savunuyor.

Ama bu uygulama, Twitter kullanıcılarının programa üye olurken kabul ettiği, ‘sahte hesap veya otomasyon yapılmaması’ yönündeki kuralı da delmiş oluyor. Twitter, bilgisayar yazılımı kontrolündeki ‘bot’ hesaplardan kullanıcılara sayısız ‘spam’ mesajlar gönderen beş internet sitesini dava etti. Jim Vidmar’ın hesaplarından biri de askıya alındı.

Ama yine de sahte hesap uygulamasına devam eden Tim Vidmar, 'bu işten çok para kazandığını' söylüyor.