10 bin yeni tip Koronavirüs vaka sayısına en hızlı ulaşan ülke Türkiye oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını 10 bin 827 olarak açıklamasıyla, Türkiye 10 bin vaka sayısına hızlı ulaşan ülke oldu.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, İspanya ve Fransa'da karantina önlemlerine rağmen Koronavirüs vakalarında inişli çıkışlı bir seyir söz konusu. Vaka sayısında 10 sınırını geçme hızı ülkede ülkeye farklılık gösteriyor.

Euronews'in haberine göre; Türkiye'de sağlık bakanlığı ve tüm dünyadaki vakaları anlık güncelleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin veri tabanına göre ABD, İran, Güney Kore, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi salgının en etkili olduğu ülkelerde ilk 10 gün içerisinde vaka sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye.

Türkiye yine 10 bin vaka sayısına en hızlı ulaşan ülke oldu. İtalya'da Koronavirüs vakaları yaklaşık 40 gün sonra 10 bine ulaşırken Türkiye'de bu sayı 20 günde yakalandı.

En fazla ölümün yaşandığı İtalya'da ilk 20 günde ülkede sadece 3 vaka görülürken, bu sayının bir anda artışa geçtiği dikkat çekiyor.