Ekonomik krizle sayıları artan işsizlere müjde. Devlet, 20 milyon TL harcayarak 10 bin gence meslek kazandıracak.



Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar vekili Halil İbrahim Akça, ekonomik krizle sayıları artan genç işsizlere müjdeli bir haber verdi. Devlet, 10 bin işsiz genci bilişim sektöründe istihdam edilmek üzere yetiştirecek, meslek sahibi yapacak.



EDönüşüm İcra Kurulu'nda alınan karar gereğince projeyi İş-Kur yürütecek. Gençlerden, herhangi bir ücret alınmayacak. Ankara Bilişim Gazetecileri Topluluğu ile sohbet toplantısı düzenleyen Akça, proje kapsamında 20 milyon TL kaynak harcanarak, 10 bin gencin meslek sahibi yapılacağını söyledi. Akça, proje uyarınca değişik sektörlerin bilişim elemanı ihtiyacının tespit edileceğini anlattı.



Bilişim alanında verilecek eğitimlerin çok yüksek maliyetleri olmayacağını belirten Akça, "Bu işin en zor tarafı organizasyon kısmı ve bunu İş-Kur hizmet alımıyla aşabilir diye düşünüyorum. İnsanların moralleri çok iyi değil. Bu projeler moral olacak. İnsanlar, eğitim sisteminin içinde kalacak. Ekonomi canlanmaya başladığında da bu eğitim, üretimdeki verimliliğe yansıyacak" dedi.

