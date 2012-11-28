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Yaşam

Aşçının kaybettiği gizli tarif defterini bulana 10 bin euro ödül

Fransa’da tanınmış bir aşçı tarif defterini kaybedince deftere 10 bin euro ödül vaadedildi

28 Kasım 2012 09:31

Fransa'nın tanınmış aşçılarından Thierry Drapeau, 20 yıldır en gizli tariflerini yazdığı defterini kaybetti.

Aşçının gizli tariflerinin yer aldığı defter, Drapeau'nun Rusya'nın Jekaterinburg kentinde verdiği kurs sırasında ortadan yok oldu.

Rus aşçı Michail Kovalev ise iki Michelin yıldızı bulunan Drapeau'ya yardım etmek amacıyla defteri bulup getirene 10 bin euro ödül vaat etti. Kovalev, “Thierry Drapeau'ya yardım etmek bizim için bir yükümlülük. Bizim davetimiz üzerinde Jekaterinburg'a geldi ve biz de kentimizi ve sakinlerini iyi hatırlamasını istiyoruz” dedi.

Tarif defterinin nasıl kaybolduğu belirsizliğini koruyor. Kursun organizatörlerinden biri yaptığı açıklamada, “Thierry'nin defterini kaybetmeyi nasıl başardığını bilmiyoruz. Onun için çok değerliydi. Üzüntü içerisinde” dedi. (Deutsche Welle Türkçe)

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