10 bin 500 metreküp müsilaj toplanan Marmara’ya balık ilavesi ve avlanma ile ilgili kısıtlama gündemde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı’yla birlikte yapılacak çalışmayla Marmara’ya balık ilavesi yapılması, ayrıca avlanma ile ilgili bir kısıtlamanın getirilmesi söz konusu olduğunu söyledi.

Kurum, “Tekrarlama ihtimali tabi ki var ama oradaki döngüyü kendine yetecek şekilde ayarlarsak sorun olmayacak” diye konuştu. Kurum, kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteciye müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili gelinen son durumu anlattı.

“Pendik’te oksijen oranı artmış görünüyor ancak Körfez kötü, nefes alma noktasında sıkıntı var”

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki beş farklı noktaya bırakılan “oksijen artırıcı” cihazların sonuçlarının bu ay sonu alınacağını belirten Kurum, “Pendik’te oksijen oranı artmış görünüyor. Ancak Körfez kötü; nefes alma noktasında sıkıntı var. Denizaltındaki canlılar, kirlilik varken oksijen alsa bile yaşam döngüsüne erişemiyor. Deniz altına oksijen verilmesi doğru bir yöntem. Ama ciddi anlamda toparladığımızı, temizleme noktasında ciddi bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Deniz salyasının üremesinin nedeni içerdeki azot ve fosfordan yani kirlilikten kaynaklı. O nedenle kesin çözüm oksijenin artması ama azot ve fosforun azaltılmasıdır. Çalışmalarla bunu sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Oksijen cihazlarının Marmara'da yaygınlaştırılma kararı temmuzda belli olacak

Kurum, oksijen cihazlarının Marmara Denizi’nde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına da temmuz sonunda çıkacak sonuçlara göre karar verileceğine işaret etti. Müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizleme yönteminin de çalışıldığını söyleyen Kurum, “Üniversitelerle çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum: Mevzuatı değiştiriyoruz, bütün arıtma tesisleri ölçüm cihazı takmak zorunda olacak

Kurum, belediyelerin atık suyu arıtmadan denize boşalttığı iddiasına ilişkin olarak da, “Mevzuatı değiştiriyoruz. Biyolojik olsa da olmasa da giren ve çıkan suyun hepsinin denetimini yapıyoruz. Yıl sonuna kadar bütün arıtma tesisleri, ölçüm cihazı takmak zorunda kalacak” dedi.