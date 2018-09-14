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15 Temmuz Darbe Girişimi

10 astsubay 'FETÖ'den gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli operasyonda kara kuvvetleri ile jandarmada görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı

14 Eylül 2018 18:07

Kahramanmaraş merkezli 7 ilde düzenlenen 'FETÖ'  operasyonunda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ'nün  askeri yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 10 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kara kuvvetleri ile jandarmada görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı. 

Ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu.

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