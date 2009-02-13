1 yılda 586 '301' başvurusu yapıldı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, TCK'nın 301. maddesinde yapılan değişiklikten Şubat 2009'a kadar 70 dosyada soruşturma izni verildiğini, 403 dosyaya soruşturma izni verilmediğini, 113 dosyada ise işlemlerin devam ettiğini bildirdi.





Şahin, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türklüğe hakareti içeren TCK'nın 301. maddesiyle ilgili soru önergesini yanıtladı. Şahin, TCK'nın 301. maddesinde değişiklik yapan kanunun yürürlüğe girdiği 8 Mayıs 2008'den, 30 Ocak 2009'a kadar geçen sürede, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 70 dosyaya soruşturma izni verildiğini belirtti.



Kanun kapsamında soruşturma izni verilmeyen dosya sayısının 403, işlemleri devam eden dosya sayısının da 113 olduğunu açıklayan Şahin, ''İzin talebiyle Bakanlığımıza gönderilen dosya sayısındaki fazlalık, kanun değişikliğinden önce açılan ve devam etmekte olan davalar hakkında da mahkemelerce durma kararı verilmesinden ve izin talebiyle bakanlığımıza intikal ettirilmesinden kaynaklanıyor'' ifadesini kullandı.



