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Yaşam

1 yıl sonra eski kiracısını tüfekle vurdu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Mustafa A. bir yıl önce evinden çıkan Salih Ç. tüfekle vurdu

12 Eylül 2021 23:51

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 30 yaşındaki Mustafa A. eski kiracısı 57 yaşındaki Salih Ç.'yi tüfekle vurdu. Salih Ç. hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. yaklaşık bir yıl önce tartışmalı olarak evinden çıkan eski kiracısı Salih Ç.'yi komşusunun evinin bahçesinde gördü.

Mustafa A. ile Salih Ç. burada tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle Mustafa A. tüfekle Salih Ç.'ye ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet Salih Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Salih Ç. ameliyata, Mustafa A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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