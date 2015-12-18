1 yıl önce boşandığı ve defalarca şikayet ettiği eşi tarafından öldürüldü

Kırklareli’nde bakkallık yapan 28 yaşındaki Samet Arı, 1 yıl önce kendisinden boşanan eşi 24 yaşındaki Gizem Şen’i çalıştığı işyerinde tabancayla başından vurarak öldürdü. Arı, aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Gizem Şen’in götürüldüğü hastanenin çamaşırhanesinde terzi olan annesi ve olayı duyup gelen kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Gizem Şen’in, rahatsız ettiği gerekçesiyle eski eşini defalarca şikayet ettiği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Yayla Mahallesi’nde diş hekiminin yanında çalışan Gizem Şen, sabah 08.30 sıralarında işyerinde olduğu sırada 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Samet Arı geldi. Samet Arı, iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Gizem Şen’i başından vurdu. Ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gizem Şen ve Samet Arı, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gizem Şen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Samet Arı’nın ise beyin ölümü gerçekleşti.

Yakınları hastaneye akın etti

Gizem Şen’in eski eşi tarafından vurulduğu haberi kısa sürede yayılınca, genç kadının sevenleri de hastaneye akın etti. Ancak aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Acil servis önündeki kalabalık nedeniyle Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, hastane girişinde güvenlik önlemi alarak Çevik Kuvvet ekibi görevlendirdi.

Defalarca şikayet etmiş

2 yıl önce evlenen ve 1 yıl önce de şiddetli geçimsizlik nedeniyle Samet Arı’dan boşanan Gizem Şen’in, rahatsız ettiği gerekçesiyle eski eşini defalarca polise şikayet ettiği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.