1 yaşındaki çocuğa 8 organ nakli!

ABD’nin Miami şehrindeki Jackson Memorial Hastanesi’nde yıllardır gerçekleştirdiği organ nakli ameliyatları ile dünyanın tanıdığı cerrah Akın Tekin yeni bir başarıya imza attı. Dr. Akın Tekin ve Dr. Rodrigo Vianna, 1 yaşındaki Liam Garza’nın yutkunmasına engel olan ölümcül Berdon Sendromu’nu tedavi etti. Doktorlar doğuştan hasta olan Liam’ınkaraciğer, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, pankreas, iki böbrek ve mesanesinin bir kısmını yeniledi. Dr. Tekin şöyle konuştu: “Yani neredeyse 8 organ aynı anda hastaya nakledildi. Çocuğun ablası da 6 yıl önce aynı şekilde ameliyat olmasına rağmen onda mesaneyi kullanmamıştık.”

Hürriyet'te yer alan habere göre; donörlerden alınacak organlar için gerekli ameliyatın çok özel olması nedeniyle donör ameliyatını da kendisi gerçekleştiren Dr. Tekin, minik hasta Liam’ın alıcı ameliyatını da meslektaşı Dr. Vianna ile yaptı. Doktor Akın Tekin, daha önce de dünyada çok az görülen Wolcott-Rallison Sendromu hastalığından mustarip 6 yaşındaki Arnavut asıllı Angela Bushi’ye 14 saat süren operasyon sonucu yeni bir karaciğer, iki böbrek ve pankreas nakli yapan ekipte yer almıştı.

Dr. Tekin’in 2007 yılında 5 organ nakli yaptığı hastası da 5 yıl sonra bir bebek doğurmayı başarmıştı.