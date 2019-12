1. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

T24- 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, opera festivaline de kavuşuyor. Bugün başlayacak 1. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle, Denizbank sponsorluğunda Kültür ve TurizmBakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor.





Festivalin 4 hafta boyunca, Yıldız Sarayı, Topkapı Sarayı, Rumeli Hisarı ve Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullara opera keyfini yaşatacağını söyleyen, 2010 Ajansı Yürütme Kurulu başkanı Şekib Avdagiç, “Tüm İstanbulluların birbirinden farklı prodüksiyonlarla operaya doyacakları bu festivalin, kentimizin Avrupa Kültür Başkenti unvanıyla taçlandırıldığı bu özel yılda, operaya karşı toplumda bir ilgi uyandırması ve kültür sanat hayatımızın Avrupa standartlarına ulaştırılması yolunda önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Prof. Rengim Gökmen ise “Birincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası İstanbul Opera Festivali ile siyasi ve coğrafi sınırların ötesine taşan iki unsuru buluşturuyoruz: İstanbul ve opera” diye konuştu.



8 OPERA 18 GÖSTERİ

4 hafta sürecek festivalde, 8 farklı opera prodüksiyonu ve toplam 18 gösteri gerçekleşecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi yapımlarının yanı sıra festivale yurtdışından da Deutsche Oper Berlin ve Bremen Operası katılacak. Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” adlı filminden Ludger Vollmer’in müzikleriyle operaya uyarlanan ve Kasım 2009’da dünya prömiyerini yapan eser de ilk kez Almanya sınırları dışına çıkarak 1. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne konuk olacak.





1. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Sanat Yönetmeni ve Devlet Opera - Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisörü Yekta Kara şunları söyledi: “Opera tüm dünyada kendini yeniliyor. Popüler kültürün egemenliğini kıracak, gençlerin de beğenisini kazanacak, çağdaş, atılımcı yapımlar üretiliyor. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, işte bu çalışmaları öne çıkarmak, Türkleri konu alan operalara geniş yer vermek, her açıdan nitelikli, daha önce İstanbul’da sahnelenmemiş, ilgi çekici örnekleri sergilemek istiyoruz. Asla göz ardı etmememiz gereken gerçek şu: Opera sanatı herkes içindir. Bizler, bu sanat dalını her yaştan ve her kesimden seyirciyle buluşturmak gibi önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Kendi dört duvarımızı aşarak sokaktaki insana ulaşmak, 400 yıllık geçmişi olan opera sanatını genciyle yaşlısıyla halkımızın yaşamına sokmak, insanlık tarihinin bu çok değerli kültür mirasından herkesin payına düşeni alabilmesini sağlamamız gerekiyor.”