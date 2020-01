1 sigara ömürden 12 dakika çalıyor!

Bugün 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü. Her yıl dünyada 5 milyon, Türkiye'de ise 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigara, birçok kanser hastalığının da baş sorumlusu. Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre, içinde 4 binden fazla zararlı kimyasal maddenin bulunduğu her bir sigaranın insan hayatını ortalama 12 dakika kısalttığını söyleyen Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Özkan, şunları söyledi:

“Sigara içen insanların neredeyse tamamı sigaranın zararlarının farkında olsalar da içmeye devam ediyor. Bunun nedeni insanları sürekli sigara içmeye zorlayan ve çok güçlü bağımlılık yapan nikotin adı verilen maddedir. Nikotin, çok güçlü bir psikolojik uyarıcıdır ve eroin, kokain ve alkolden daha güçlü bağımlılık yapar. Nikotin beyne ulaştığında bazı hormonların salgılanmasına neden olarak zevk alma, gevşeme, sakinleşme ve konsantrasyon artışına neden olmaktadır. Ancak zamanla bu değişikliklerin devam edebilmesi için vücut daha fazla nikotine ihtiyaç duyar. Böylelikle içilen sigaranın miktarı artar."

Prof. Dr. Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sigarayı bırakmak için atılacak ilk adım, bırakma günü belirlemektir. Daha sonra ise uzman desteği alınmalıdır. Bu destek aileden, doktordan veya etkinliği kanıtlanmış tedavi yöntemlerinden alınabilir. Nikotin sakızları, nikotin bantları gibi ‘nikotin yerine koyma tedavileri’ veya nikotinin etkilerine benzer etkileri olan ilaçlar kullanılarak bu bağımlılıktan kurtulmak mümkün. Etkinliği kanıtlanmamış ama eczanelerde kontrolsüz bir şekilde satışı yapılan elektronik sigaraların içinde sigara da olduğu gibi kanserojen maddeler bulunmaktadır. Bu ürünlerin sigarayı bıraktırmadığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.”

‘10 kişiden 7’si sigarayı bırakmak istiyor’



Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Dilek Toprak ise, Türkiye nüfusunun yüzde 30’unun sigara kullandığını söyledi. Doç. Dr. Dilek Toprak “Sigara yüzünden ölen her 9 kişi, sigara içmeyen 1 kişinin ölümüne neden oluyor. Her 10 sigara bağımlısından 7’si sigarayı bırakmak istiyor ve sigarayı bırakmak isteyen her 10 kişiden 3’ü son 1 yılda ciddi bırakma denemesinde bulunuyor. Geçmişte sigara bırakma girişiminde bulunan her 100 sigara bağımlısından ise yalnızca 3’ü sigarayı bırakabilmiş. Light sigara, puro, pipo, nargile ve dumansız tütün ürünleri gibi farklı isimler altında satılan bütün formlar zararlı, kanserojen ve öldürücü etkilere sahiptir. 30 yaşında sigarayı bırakan birisi bırakmayanlardan ortalama 10 yıl daha fazla yaşaması öngörülüyor” diye konuştu.

Kanser riskini 16 kat artırıyor



Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu da sigaranın tüm kanserlere yakalanma riskini artırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:



“Örneğin sigara içenlerde akciğer kanseri 15 kat, gırtlak kanseri 16 kat, rahim kanseri 16 kat, ağız kanserleri 10 kat, mesane ve prostat kanseri 2 kat artış gösteriyor. Sigara bacak damarlarının tıkanmasını 2 kat, kalp krizi riskini de 4 kat arttırıyor. Akciğerden kana karışan nikotin ve zehirli maddeler tüm bedene damarlar yoluyla taşınıyor. Bu maddeler damar duvarlarını bozuyor. Hava yolunu nemli tutmaya yarayan salgı bezlerinin salgı karakteri bozulunca, balgam artıyor. Sigara beyinde hem kansere hem de damar tıkanıklıkları nedeniyle felce yol açabiliyor. Sigara nedeniyle bozulan damarda ortaya çıkan pıhtılaşma ve oksijeni az olan kan, felcin ana nedeni. Derimiz, ağzımız ve burnumuzun içinde yer alan zarlar mekanik, kandaki akyuvarlar da hücresel bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Bunlar bizi mikroplara karşı savunuyor. Sigara hem mekanik hem hücresel savunmada hasar oluşturuyor.”