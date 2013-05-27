1 saat hareketsiz oturma hayattan 22 dakika çalıyor

ABD’de yapılan bir araştırma, insanların uyanık olduğu saatlerin yarısından çoğunu oturarak geçirdiğini ortaya koydu. Uzmanlar uzun saatler hareketsiz oturmanın insan doğasına aykırı olduğunu, sabah 100 mekik çekip, tüm gün oturmak da doğru olmadığını belirtti.

Öncelikle insan vücudu yürümek için tasarlanmış ve zaten modern çağa gelinceye kadar, binlerce yıl çoğunlukla böyle yaşamış. Doktor Davtyan’a göre, çok konforlu görünse de, sürekli oturma pozisyonunun vücuda yaptığı baskı, kan dolaşımını olumsuz etkiliyor ve çeşitli ağrılar da olmak üzere birçok sıkıntıyı beraberinde getiriyor.

“Sandalye, bizi öldürmek için icat edildi...” Birçok araştırmada bu sonuca varan uzmanlar, çok fazla oturmanın sağlığımızı tehdit ettiğini söyledi. UCLA Comprehensive Health Program’de kadın sağlığı biriminin başkanı tıp doktoru Camelia Davtyan, “Uzun süreli oturmak doğamıza uygun değil” dedi. Mayo Graduate School of Medicine’den endokrinolog James Levine “Sandalye bizi öldürmek için çıktı” dedi. Buna karşılık çoğu kişi yıllarını oturarak geçiriyor ve doğamızın bunu olabildiğince yapmamız gerektiğini söylediğine inanıyoruz. Ancak ne yazık ki eldeki veriler büyük bir hata yapıldığını göstermeye yetiyor: O da rahat koltuklarımızda çok fazla vakit geçirdiğimiz.



Çatal mı suçlu, koltuk mu



Otururken fazla enerji harcamıyoruz ve bu da şüphesiz “konforun” en önemli parçası. Bu aynı zamanda fazla kalori yakmadığımız anlamına geliyor. Hepsinin sonucu ise, fazla kilolar. Levine 2012’de yazdığı makalesinde şunu sorguladı: “Obezite oranlarının artmasından sandalye mi sorumlu, yoksa çatalbaçak mı.” Levine, masa başı çalışan biri ofiste 300 kalori harcadığını, ancak aynı kişinin fiziksel çaba gerektiren bir işte ortalama 2300 kalori yakabileceğini söyledi.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Diabetologia dergisinde Kasım 2012’de yayımlanan, 800 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, saatlerce hareketsiz masa başında oturmanın diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

Ohio Üniversitesi’nden Anup Kanodia, “Oturmak, sigara içmek gibidir” dedi. Her bir tek sigaranın ömrü 11 dakika kısalttığı tahmin ediliyor. Hareketsiz televizyon izlenen her bir saatin ise, ömrü 22 dakika kısalttığı belirtiliyor. Bunun sebebi sadece kalori meselesi değil, vücutta kolesterol ve şeker dengesini sağlayan enzimlerin üretimi hareketsiz kalındığı zaman baskılanıyor.



Sağlıklı yaşama adım atmak



Uzmanlar, tüm bu sorunların egzersiz yaparak çözülmeyeceğini söylüyor. Örneğin her sabah 100 mekik çekip tüm gün bir koltukta arkaya yaslanıp oturmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Mümkünse bir yürüme bandı ya da gün içinde atılan adım sayısının arttırılması öneriliyor.

Geçen yıl ABD’de yapılan bir araştırma, her 20 dakikada, iki dakikalık yürüyüşlerin glükoz metabolizmasını olumlu etkileyebileceğini gösterdi.

Çoğumuz, oturarak işimizde daha başarılı olduğumuzu düşünürüz. Uzmanlarsa, bunun aksinin de mümkün olduğunu dünyada pek çok yazar ve liderin ıspatladığını söylüyor.