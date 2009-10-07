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1 milyon TL manevi, 500 bin TL de maddi tazminat istedi

Kendisini aldatan 14 yıllık eşine boşanma davası açan Samyeli, 1 milyon 500 bin de tazminat talep etti.

07 Ekim 2009 03:00

Kendisini aldatan 14 yıllık eşine şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan Türkiye eski güzeli Defne Samyeli, 1 milyon 500 bin de tazminat talep etti.

Samyeli, 3 ay evden uzaklaştırma kararı da aldırttı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan haber spikeri ve eski Türkiye güzeli Defne Samyeli, dilekçesinde eşinin kıskanç ve baskıcı bir kişiliğe sahip olduğunu, kendisine psikolojik şiddette bulunduğunu iddia ederek boşanmak istedi.

Samyeli, "Haber spikeri ve Türkiye güzeliydim. Evlenince iş ve sosyal çevremi belki de bir daha geri kazanamamak üzere kaybettim" diyerek eşinden 1 milyon TL manevi, 500 bin TL de maddi tazminat talep etti. Samyeli iki çocuğunun olduğunu belirterek, aylık 15 bin TL tedbir nafakası bağlanmasını istedi. Samyeli'nin eşine karşı açtığı aile koruma davasını kabul eden mahkeme, Eren Talu'yu 3 ay evden uzaklaştırdı.

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