1 milyon 200 bin liralık Vosvos

Klasik otomobil severlerin tutkunu olduğu 1965 model Volkswagen minibüsün limüzin versiyonu, online alışveriş sitesi ebay’de açık artırmaya sunuldu. 220 bin (527 bin TL) dolardan açık artırmaya çıkarılan minibüsü açık artırmaya katılmaksızın almak isteyen kullanıcıların gözden çıkarması gereken meblağ ise 500 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) olarak belirlendi. Satıcı ilanda yer alan açıklamasında aracı bu hale getirmek için 2 yıllık planlı bir restorasyon çalışması yaptığını ve 3 ay önce tamamladığını belirtiyor.