'1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız'

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı “1 Mayıs 2015 günü için de karar alacağız ve Taksim’de kutlayacağız. Bu bizim görevimiz” dedi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko da, 2015 1 Mayıs’ında da Taksim’de olacaklarını vurguladı. Uluslararası Sendikalar Federasyonu da emek örgütlerine destek verdi.

Geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırttıkları öne sürülen DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 sendika ve meslek örgütü temsilcisi hâkim karşısına çıktı. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, duruşmada savunma yapan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, “Eğer emekçiler değil de sermaye kesimi Taksim’de bir gösteri düzenleseydi ayaklarına kırmızı halılar serilirdi. 1 Mayıs dava konusu yapılamaz. Bundan dolayı bu dava hükümsüzdür” dedi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya sanıklar DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan katıldı. Sanıkları duruşmada 50’ye yakın avukat temsil etti. Duruşmada savunma yapan Beko, İstanbul Valiliği’nin metro, metrobüs, vapur seferlerini 1 Mayıs’ta iptal ederek Taksim’e açılan bütün bulvar, cadde ve sokakları trafiğe kapattığını anımsattı. Beko, Taksim Meydanı’nı “yayalaştırma projesi” gerekçesiyle işçi sınıfına kapatan AKP ve İstanbul Valiliği’nin yurttaşların seyahat özgürlüğü hakları da dahil olmak üzere, demokratik haklarını kullanmasını yasaklayarak İstanbul’da adeta “sıkıyönetim” uyguladığını belirtti. AİHM’nin Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs Alanı olduğu ile ilgili kararını anımsatan Beko, “Karar kesinleştiği halde, siyasi yetkili ve bürokratlar kararın uygulanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamamış, tam tersine, yine Taksim’i 1 Mayıs kutlamalarına kapatmışlar, çağrıcıları da suçlu ilan etmeye devam etmişlerdir” dedi.

Havalimanı miting alanı mı?

DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu ise 1 Mayıs 2014’e “kent yaşamı olumsuz etkilenmesin” diye koyulan yasağın İstanbul’da hayatı zindan ettiğini, bu nedenle Taksim’de 1 Mayıs yasağının akıl dışı olduğunu ifade etti. Çerkezoğlu, 7 Haziran 2013’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı miting sırasında E-5 trafiğinin kilitlendiğini, havalimanına giriş çıkışların saatlerce kapandığını belirtti. Çerkezoğlu, havalimanının valilikçe tanımlanmış miting alanlarından olup olmadığını ve miting alanında yapılmadığı gerekçesiyle dağıtılmayan mitingle ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sorarak, “Gerçek eşitlik mücadelesi veren işçi sınıfının hukuk önünde eşitlikten bile mahrum bırakılması, açıkça yurttaşlıktan dışlanmasıdır” diye konuştu.

Lami Özgen de 1 Mayıs 2014’te Taksim’de 39 bin polis ve TOMA’ların konumlandırıldığını belirterek, “Polis devletine döndüğümüze başka bir kanıt var mıdır? 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, 1 Mayıs 1977’deki katliamı onaylamak demektir. 27 emekçinin kanının yerde kalması demektir. Emekçiler buna izin vermez, vermeyecektir” dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Soğancı ise “1 Mayıs 2015 günü için de karar alacağız ve Taksim’de kutlayacağız. Bu bizim görevimiz” diye konuştu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Aktan “Burada yargılananlar biz değil, 1 Mayıs hakkımızı elimizden alanlar olmalı. Burada yanlış kurumlar yargılanıyor” ifadelerini kullandı. Duruşma sırasında 1 Mayıs gününe ait Şişli’deki polis şiddetinin görüntüleri de izlendi.

Duruşma öncesi DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticileri ve üyeleri adliye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. “Emekçiler faşizmi yargılıyor, Taksim 1 Mayıs alanıdır yargılanamaz” pankartı açan grup “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanındayız” , “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları attı. Yargılanan emek örgütleri adına ortak açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 2015 1 Mayıs’ında da Taksim’de olacaklarını vurguladı. Uluslararası Sendikalar Federasyonu da emek örgütlerine destek verdi.