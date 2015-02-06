'1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız'

2014 yılında düzenlenen "1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinliklerine katılan beş DİSK üyesinin izinsiz gösteri ve yürüyüşe katıldıkları iddiasıyla yargılanmasına bugün başlandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DİSK) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) 1 Mayıs'ın yargılanmasını Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde ortak düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti. Basın açıklamasına Halkların Demokratik Partisi (HDP) Emek Partisi (EMEP) Demokratik Halklar Federasyonu (DHF) Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Halkevleri, Eğitim-Sen ve Özgürk ve Dayanışma Partisi (ÖDP) de destek verdi.

"Emekçiler Faşizmi Yargılıyor Taksim 1 Mayıs Alanıdır Yargılanamaz" yazılı büyük pankartın arkasında bir araya gelen grup adına ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu. Padişah tarafından yazılan fermanı yırtmak için Adliye'ye geldiklerini söyleyen Kani Beko, 1 Mayıs'ın yargılanamayacağına işaret etti. Kani Beko, "Biz bugün burada 1Mayıs'ı savunurken AK Parti faşizmini hep beraber yargılayacağız. 1 Mayıs'ta Taksim'e omuz omuza yürüdüğümüz tüm dostlarımızla beraber bu fermanı yırtacağız. 1 Mayıs'ı savunmak emeği, eşitliği ve özgürlüğü savunmaktır" dedi.

Belçika, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs, İngiltere ve İsveç gibi çok sayıda Avrupa ülkesinin işçi sendikaları temsilcileri de 1 Mayıs davasını izlemek üzere İstanbul'a geldi. Kani Beko'nun ardından söz alan ITUC temsilcisi Jaap Wienen, bu davanın Türkiye için utanç verici olduğunu söyledi. Diktatörlükle yönetilen Belarus gibi ikinci bir diktatörlüğe Avrupa'da izin vermeyeceklerini sözlerine ekleyen Jaap Wienen 1 Mayıs'ta İstanbul'a geleceklerini belirtti. Türkçe, Kürtçe ve Yunanca atılan sloganların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.