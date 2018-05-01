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1 Mayıs öncesi ülke genelinde 'güven ve huzur' denetimi

Türkiye genelinde 36 bin polis ve 22 bin jandarmayla, 20:00-22:00 saatleri arasında denetim gerçekleştirildi

01 Mayıs 2018 00:45

Türkiye genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince 'Türkiye Güven ve Huzur Denetimi' gerçekleştiriliyor.

Eş zamanlı olarak saat 20.00'da başlayan denetimde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor. Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de katılıyor. Türkiye genelindeki denetimler saat 22.00'a kadar sürecek.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Bazı araçların aramasında 1.5 yaşındaki Shadow adlı Alman kurdu görev aldı.

(DHA)

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