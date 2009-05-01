Aslında bir tiyatro oyunu için bestelenen ancak kısa zamanda işçiler tarafından benimsenen 1 Mayıs Marşı'nın sözleri...



Bertolt Brecht'in Gorki'nin Ana romanından uyarladığı oyunun Türkiye'de perdelenmesi sırasında Sarper Özsan tarafından oyun müziği olarak yazılmış ve bestelenmiştir.



Zamanla Türkiye'deki sol guruplarca benimsendi. Özellikle önceleri adı Sosyalist Parti olan İşçi Partisi (Türkiye) tarafından parti marşı olarak kabul edildi.



1 Mayıs Marşı'nın sözleri



Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde



1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı



Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından

Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından

Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir



1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı



Vermeyin insana izin kanması ve susması için

Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin

Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler



1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı



Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor

Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor

Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor



Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider

Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider.



