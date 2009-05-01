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Kültür-Sanat

1 Mayıs Marşı'nın sözleri

Aslında bir tiyatro oyunu için bestelenen ancak kısa zamanda işçiler tarafından benimsenen 1 Mayıs Marşı'nın sözleri...

01 Mayıs 2009 03:00

Aslında bir tiyatro oyunu için bestelenen ancak kısa zamanda işçiler tarafından benimsenen 1 Mayıs Marşı'nın sözleri...

Bertolt Brecht'in Gorki'nin Ana romanından uyarladığı oyunun Türkiye'de perdelenmesi sırasında Sarper Özsan tarafından oyun müziği olarak yazılmış ve bestelenmiştir.

Zamanla Türkiye'deki sol guruplarca benimsendi. Özellikle önceleri adı Sosyalist Parti olan İşçi Partisi (Türkiye) tarafından parti marşı olarak kabul edildi.

1 Mayıs Marşı'nın sözleri

Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından
Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Vermeyin insana izin kanması ve susması için
Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin
Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor
Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor
Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor

Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider
Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider.

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