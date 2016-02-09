"1 Mart tezkeresinde Davutoğlu elime sarılıp ‘Abi ne olur Irak'a girmeyelim' dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben 1 Mart tezkeresinin yanındaydım, karşı olanlar bunu açıkça söylemediler. Birileri de gizli kulisler attı" sözleri üzerine Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, "Dönemin Başbakan Danışmanı Davutoğlu ellerime sarılıp ‘Abi ne olur görüşlerinde ısrar et. Irak'a girmeyelim' dedi” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Güney Amerika gezisinden dönerken, uçaktaki gazetecilerin "Suriye’de bir fiili durum oluşturulur mu?" sorusuna, “Irak’ta düşülen hataya Suriye’de düşmek istemiyoruz. Ben 1 Mart tezkeresinin yanındaydım, karşı olanlar bunu açıkça söylemediler. Birileri de gizli kulisler attılar. O insanların kimler olduğunu araştırır bulursunuz. 1 Mart tezkeresi ilk anda kabul edilip Türkiye, Irak’ta olsaydı, Irak’ın durum böyle olmazdı” şeklinde cevap vermişti.

AKP'nin kurucularından Yalçınbayır'ın Özgür Düşünce gazetesine verdiği röportaj şöyle:

1 Mart 2003 Irak tezkeresiyle ilgili vatandaşın gerçekleri öğrenmesi gerektiğini belirten Yalçınbayır, “TBMM'de Kapalı oturum yapılalı 13 sene oldu, gizlilik kararı hâla kaldırılmadı. Bu gizli tutanaklar açılırsa oradaki konuşmalar kamuoyuna yansır. Oradaki konuşmalar içinde dönemin CHP lideri Deniz Baykal’ın etkileyici tespitleri ve konuşmaları ortaya çıkar. Bazı AKP’lileri etkilemiştir. Tayyip Bey’in sözü yerine Deniz Bey’in sözü dikkate alınmıştır. Gizli tutanaklarda önemli hususlar var” dedi.

“Tayyip Bey bunları biliyor”

1 Mart’tan bir gece önce Başbakanlık’ta yapılan toplantının detaylarını paylaşan Yalçınbayır şunları anlattı: “Başbakan Danışmanı olan Sayın Ahmet Davutoğlu, tezkerenin geçmesine karşıydı. 1 Mart’tan 1 gece önce Sayın Başbakan Abdullah Gül’ün makamında sınırlı toplantı yapıldı. Abdüllatif Şener, Mehmet Ali Şahin gibi MGK’ya giren bakanlarla yapılan toplantıydı. Toplantıya girerken Sayın Davutoğlu ellerime sarılıp ‘Abi ne olur görüşlerinde ısrar et. Irak’a girmeyelim’ dedi. Tayyip Bey bunları biliyor.”

“Babacan çağırdık”

Toplantıda Erdoğan’ın “Bu tezkere geçmezse maaşlarımızı memurlarımıza ödeyemeyiz” sözlerinin gündeme geldiğini ifade eden Yalçınbayır, şöyle konuştu: “Gece yarısı saat 24.00’te Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ı aradık, Başbakanlık’a çağrıldı. Ekonomik durumla ilgili görüşme yapıldı. ‘Tayyip Bey maaşları ödeyemeyiz diyor. Nedir bu diye’ sorduk Babacan, böyle bir şeyin olmadığını ama ihtiyaten motorlu taşıt vergilerine, emlak vergilerine yüzde 100 zam istedi, yapıldı. Halk bu konuda yanıltıldı. Tezkere geçmedi ama 13 yıldır memurun maaşı ödeniyor.”

“Meclis odasında toplantı”

Erdoğan’ın, o akşamki toplantıya Siirt seçimleri için mitingde olduğundan katılamadığını aktaran Yalçınbayır, “Siirt’ten Ankara’ya dönecekti. Gül, Erdoğan’ı aradı. Ama o zaman ulaşılamadı. 1 Mart günü de grup toplantısı yapıldı. Grupta yapılan oylamada Tayyip Bey tezkerenin geçtiğini gördü. Grup toplantısının yapıldığı yerin arka tarafında kısa değerlendirme yapıldı. Grup toplantısı yapılan oylamada ret oyu veren kişiler oy vermediler” diye konuştu.

“Sezer, zirve talebini reddetti”

1 Mart tezkeresine 80 AKP’li milletvekilinin ret, 19’unun çekimser oy verdiğini hatırlatan Yalçınbayır şu bilgiyi paylaştı: “Tezkere reddedilince telaşa kapılan hükümet 2 Mart’ta Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i aradı. ‘Ne olur tekrar bu tezkereyi görüşelim’ dedi. Ama Sezer ‘Karar merci Meclis’tir’ deyip reddedince hükümet ‘Sayın Cumhurbaşkanım zor durumdayız gelin Gül, Erdoğan ve Baykal’ın katıldığı zirve düzenleyin’ talebi de kabul görmedi.” Tezkerenin geçmemesi üzerine Başbakanlık’ta Erdoğan ve Gül’ün de bulunduğu toplantıya katıldığını anlatan Yalçınbayır, “AKP MYK üyeleri de toplantıda yer aldı. ‘Kimlerin ne oy verdiklerini öğrenmeye kalkmayın. Partinin bölünmesine yol açarsınız’ dedim. Duygusal tavırlardan söz edildi. Tayyip Bey, istediği yapılmadığı zaman fevkalede kızan, kendi kararlarına karşı çıkanlar, ihanetle ve hainlikle suçlayan yaklaşımı var” dedi.

“Reddi hukuka uygun”

Tezkereye karşı olan AKP kanadını ulusal ve uluslararası heyetlerin ziyaret ettiğini aktaran Yalçınbayır, “Hem ulusal hem uluslararası düzeyde kişilere ‘Tepkiniz yeterli değil. Irak’ta kültürel değerler gidecek, insanlar ölecek’ diyorduk” ifadelerini kullandı. 1 Mart tezkeresi reddedilince Erdoğan’ın otoritesinin ABD ve dünya nezdinde sarsıldığını dile getiren Yalçınbayır, “Parlamenter sisteme saygı gerekir. Parlamento’nun bu konuda verdiği karar hem Birleşmiş Milletler şartına hem de Anayasa’ya uygundur. Bu hukuka uygunluğu hala eleştirmek çıkarla ilgilidir. Prestiji sarsılan Erdoğan, Siirt’ten milletvekili seçildikten sonra 59. hükümet olarak ilk yaptıkları iş Meclis’e Irak tezkeresini getirmek oldu. 20 Mart’ta tezkere bu kez geçti. Geçtikten sonra ABD, Türkiye’nin iznini kabul etmedi. Irak kabul etmedi. Hala bunda direnmek yanlış.” değerlendirmesi yaptı.

“Karşı olduğumuz açık açık söyledik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “gizliden kulis yaptılar” sözlerine karşı çıkan Yalçınbayır yaşananları şöyle anlattı: “Açıklıkla karşı olduğumuzu söylüyorduk. Gizliden bir kulis yürütmüyorduk. Gül, tezkerenin Meclis’e sevki için imza attığım zaman ‘Takdir sizindir’ dedi. Bülent Arınç, Meclis Başkanı olduğu için geçmesinden yana değildi. Bunu açık açık söyledi. Kulis yapmadılar. Gül’den rica edip AKP grubunda da konuşmak istediğimi söyledim. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne dair Irak tezkeresine karşı durmak istediğimi söyledim. Meclis salonuna dış basında yer alan karikatürleri verdik. 2 kitapçığı milletvekilleri gördü. Onları görünce insanın milli duyguları harekete geçti. Dolarların karşısında dans eden bir ülke görüyorsunuz. Parayla değerlerimizi değişecek kişilerden oluşan bir ülke değiliz.”