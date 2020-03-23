T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bir kişi potansiyel olarak kaç kişiye Koronavirüs bulaştırabilir?

23 Mart 2020 18:39

University College London İnsan Sağlığı ve Performans Enstitüsü Müdürü Profesör Hugh Montgomery, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Koronavirüs'ün gripten üç kat daha bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle çok daha geniş bir alana, çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

 

ETİKETLER

koronavirüsHugh MontgomeryUniversity College Londonsalgınpandemikoronavirüs bulaşıcı mıkoronavirüs nasıl. bulaşır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24