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1 Kasım öncesinde partilerden ortak İstanbul kararı

Siyasi partilerin oybirliğiyle aldığı 'centilmenlik' kararı uyarınca, İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek yerler dışında parti bayrağı, afiş, pankart gibi materyallerin asılmayacak

08 Ekim 2015 22:27

İstanbul Valiliği'nde parti temsilcileriyle yapılan toplantıda, parti binaları ve seçim bürolarının çevresi ile İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek yerler dışında parti bayrağı, afiş, pankart gibi materyallerin asılmaması, ayrıca ibadethaneler, hastaneler ile okul, yurt ve pansiyonların etrafında hoparlörlerle anons, duyuru ve propaganda yapılmaması konusunda oy birliği ile mutabakata varılarak centilmenlik kararı alındı. Siyasi partiler, dün  Ankara Valiliği'nde yapılan toplantıda de benzer bir ortak karar almıştı.

Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri sürecinin ilimizde huzurlu, güvenli ve sağduyulu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin başkanlığında 8 Ekim 2015 Perşembe günü saat 15.30'da Valiliğimizde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

'Centilmenlik kararı'

 

İstanbul'da seçime katılacak olan siyasi partilerden; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi Temsilcilerinin hazır bulunduğu ve genel seçim güvenliği konularının değerlendirildiği toplantı sonucunda;

-Parti binaları ve seçim bürolarının çevresi ile İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek yerler dışında parti bayrağı, afiş, pankart gibi materyallerin asılmaması,

-İbadethaneler, hastaneler ile okul, yurt ve pansiyonların etrafında ses yükseltici cihazlarla anons, duyuru ve propaganda yapılmaması,

-Seçim Kanunu'ndaki yasaklara uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında oy birliği ile mutabakata varılarak centilmenlik kararı alınmıştır.

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