Siyasi partilerden 1 Kasım öncesinde ortak karar

7 Haziran seçimlerinin ardından, 1 Kasım için bir kez daha seçimlere hazırlanan siyasi partiler, kaynak israfının ve çevre kirliliğinin önlenmesi, görüntü kirliliğine yol açılmaması için seçim kurullarının belirledikleri yerler dışında parti bayrağı, afiş, pankart, poster gibi materyallerin asılmaması konusunda karar aldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Kılıçlar'ın başkanlığında 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle siyasi partilerin il başkanlarıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda, ilgili mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla belirlenen seçim propaganda esaslarına, yasaklarına uyulması kararlaştırıldı. Ayrıca, kaynak israfının ve çevre kirliliğinin önlenmesi, görüntü kirliliğine yol açılmaması için siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde binaları, açık ve kapalı toplantı yerleri ile çevresindeki güzergahlar gibi mevzuat ve seçim kurullarının belirledikleri yerler dışında partibayrağı, afiş, pankart, poster gibi materyallerin asılmaması konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

Siyasi parti başkanlarının, bu esas ve yasaklara uyulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve özellikle okullar, hastaneler ile ibadethaneler çevresinde daha da özenli davranılması hususunda ortak kanaat taşıdıklarını ifade ettikleri kaydedildi.

Açıklamada Vali Kılıçlar'ın, Ankara'nın demokratik ortamının daha da güçlenmesi açısından bu zamana kadar olduğu gibi bu seçimde de siyasi parti il başkanlarının gereken desteği ve katkıyı vereceklerine olan inancını ifade ettiği ve gösterilen iş birliği anlayışı ve varılan görüş birliği için teşekkürlerini ilettiği bilgisine yer verildi.