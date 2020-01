1 Kasım öncesi muhalefet teyakkuzda; CHP 520 bin, MHP 500 bin partiliyi görevlendirdi

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Muhalefet partilerinin 1 Kasım’da yapılacak seçimlerle ilgili en büyük tedirginliklerinden biri sandık güvenliği. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Görevlilerimizi eğittik. Her sandıkta 3 kişiyi görevlendirdik. Türkiye’de şu an 520 bin partili görevlimiz var" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ise 500 bin partilinin, oy çalınmasına karşı görevlendirildiğini ve eğitildiğini söyledi.

Sosyal medyada ‘seçimlerde hile yapılacağına’ ilişkin iddialar, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırırken, geçmiş yıllarda yapılan seçimlerde “büyük oy hırsızlıkları olduğunu” öne süren muhalefet partileri ile seçimlerin adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini savunan sivil toplum örgütleri bu konudaki çalışmalar yürütüyor.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, seçim güvenliği için polis ve jandarmada tüm izinler iptal edildi. Seçimde 385 bin polis ve jandarma görev alacak. Kırsal alanda jandarma, şehir merkezlerinde ise polis helikopterleri havadan denetim sağlarken, riskli bölgelerde ise oy sandıkları helikopter ve zırhlı araçlarla taşınacak. Askeri birlikler müdahale için hazır bekletilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bakanlık Afet ve Acil Yönetim merkezinde seçim harekât merkezleri oluşturuldu.

Bu merkezlerde ülke genelinde yaşanabilecek olaylar canlı olarak takip edilerek, anında müdahalelerde bulunulacak. Türkiye genelinde yarın 385 bin polis ve jandarma görevli. İstanbul’da 37 bin, Ankara’da 12 bin, İzmir’de 9 bin polisin görev yapacağı belirtilirken, gerekli görülürse takviye de olacak. Doğu ve Güneydoğu’da riskli ilan edilen bölgelerde Özel Harekât Polisi ve Jandarma güvenlik önlemleri alacak. Yüksek risk bulunan bölgelerde askeri birlikler de olası müdahale için hazır bekletilecek. Oy kullanılan bölgelerde seçmen dışında toplanmalara kesinlikle izin verilmeyecek.

Zırhlı araç ve helikopter

Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının il ve ilçe seçim kurullarına taşınması sırasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri bölgelerindeki yol güzergâhlarında güvenlik önlemi alacak. Terör ve olası saldırı ihtimali olan bölgelerde oy pusulaları ve oy sandıkları, gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterlerle taşınacak. Oy tutanakları, sandık ve torbaların nakledileceği seçim merkezlerinde polisler üst düzey önlem alacak.

Tüm eğlence mekanları yarın oy verme süresince kapalı olacak; restoran bölümü olan eğlence yerleri ise alkollü içecek servisi yapamayacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli güvenlik personeli dışında hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

Barolar hazır

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de seçim güvenliğine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. TBB, seçim hukuku konusunda eğitim almış, gönüllü avukatlardan oluşan ‘Seçim Güvenliği Merkezi’yle hizmet verecek. Merkezde görev alacak avukatlar, gün boyunca vatandaşların seçime ilişkin sorularını yanıtlayacak; oy verme ve oy sayım sürecinde sandık müşahitlerine hukuki destek verecekler. Türkiye’nin her yerinden 0 312 988 16 70-76 (7hat) numaralı telefonlardan merkeze ulaşılabilecek.

Muhalefet teyakkuzda

CHP ve MHP’de 500’er bin görevli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Önlemleri aldık ama her zamanki gibi hile girişimleri olacaktır. Görevlilerimizi eğittik. Her sandıkta 3 kişiyi görevlendirdik. Türkiye’de şu an 520 bin partili görevlimiz var. Sivil insiyatiflerle irtibatlı çalışıyoruz. Genel Merkez binamızda da sonuç tutanaklarına YSK’nın uyguladığı sistemin paralelini kurduk. Hem sandık başında hem de YSK’dan aldığımız sonuçla yetinmeyip kendi sistemimizle karşılaştırıyoruz farklılık var mı diye” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ise 500 bin partilinin, oy çalınmasına karşı görevlendirildiğini ve eğitildiğini söyledi. Öztürk, sandık görevlilerinin özellikle hukuki hakları konusunda eğitildiğini, hilelere fırsat vermeyeceklerini söyledi.

HDP: Üyelerimiz gözaltında

Doğu ve Güneydoğu’da AKP ile çekişen HDP’de ise endişeler daha da yüksek. HDP’liler, 24 Temmuz’dan bu yana parti üyelerine yönelik tutuklama furyasının devam ettiğini belirterek, özellikle HDP’nin az bir farkla milletvekili çıkarbileceği batı illeri ile ilk kez milletvekili çıkardığı illerde seçim çalışması ve sandıklarda görev yapacak kişilerin hedef alındığını öne sürdü. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Oy kullanmaya gidişle ilgili engelleyici davranışların olacağından kuşkuluyuz. Oy pusulalarının toplanması ve taşınması sırasında farklı yöntemler kullanılacağına yönelik iddialar var. Sandık görevlilerinin çuvalarla birlikte oy toplama merkezine gitmesine yönelik hakkı var. Ancak emniyet görevlilerinin arabasında taşınması gibi uygulamalar planlanıyor. Eğitimlerimizde bu konularda çok duyarlı olunmasını öğütlüyoruz” diye konuştu. Sivil toplum kuruluşları da sandıklarda karşılaşılacak bazı yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için seferber oldu. Ankara’nın Oyları Platformundan Ayberk Yağız, “Sandık başında olabilecek şeylerle ilgili yeterli sayıda ve eğitimli insan olduğu sürece önemil bir şey olmaz” dedi.