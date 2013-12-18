Bir günlük bebeği ayakkabılığa terk ettiler

Giresun'da bir apartmanın giriş katında bulunan daireye ait ayakkabılıkta 1 günlük bebek bulundu.

Çınarlar Mahallesi İdil Sokak'taki bir apartmanın giriş katında ikamet eden Gülüşan Derin, dairesinin giriş kapısı yanındaki ayakkabılığın üzerinde bir bebek olduğunu fark etti.

Derin, battaniyeye sardığı bebeği evinin karşısındaki kafeye götürerek ısıtmaya çalıştı, ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek, ambulansla Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, kız bebeğin 1 günlük ve 3 kilogram olduğu belirlendi. Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşılması için soruşturma başlattı.

Öte yandan bebeği bulan Gülüşan Derin, polislere, apartmandan gelen sesler üzerine daireden dışarıya çıktığını anlatarak, "Kapıda biri var sandım. Kapıyı açtım ama kimse yoktu. Daha sonra bir ses duydum. Apartman içinde dolaştım, bir baktım bebek. Ayakları çıplaktı. Üzerinde de doğru dürüst bir şey yoktu. Hemen komşularıma haber verdim" dedi. Bebeğin koruma altına alındığı kafede çalışan Yıldız Avcı ise bebeği bulan bayanın kendilerine haber verdiğini belirterek, "Ben de hemen gidip bebeği aldım. Çok üşümüştü, kafeye götürdük. Sonra polise ve ambulansa haber verdik" ifadelerini kullandı.