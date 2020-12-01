Rap şarkıcısı Tankurt Manas'tan 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde yeni şarkı: Test!

Rap şarkıcısı Tankurt Manas, “Birlikte HIV’den Güçlüyüz” girişiminin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni şarkısı 'Test'i yayınladı.
Manas’ın yeni şarkısı “Test”, #BirlikteHIVdenGüçlüyüz ve #TestiniYaptırHayataKatıl etiketleriyle yayınlandı.
1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde yayınlanan şarkının sözleri ise şöyle:
"Biliyorum kaygıların var
Çıkabiliriz bu karanlıktan
Kafanı kemiren korkularında (HİV)
Bir çaresi var.
Senin elinde
Senin elinde
(Test, tanı, tedavi)
Senin elinde
Ne fark eder pozitif olsan da
Senin elinde (testini yaptır)
Korkma bir tedavi yok sanma
Zaman kısa ömür akıp gidiyor
İnan bana Kazanırız, HIV'ı hepten siliyoruz
Tutun hayata 4 elle
Gel benle
Birlikte HIV’den güçlüyüz
De ki ona Yenilmem
Birlikte HIV’den güçlüyüz
Testini yaptır hemen
Bu tünelin sonu ışık kalk
Tabuları yık tut içini ferah
Kulaktan dolma duyup da kaçmak kabahat
Yenilir HIV değişir hayat
Emin ol gidilecek bir yol var
Bu yolda kazanan çok şampiyon var
Benimle gel (gel) gel (gel) gel (gel)
Kabullenip esir olma
Yanılgıdan arın bugün geç olur bak yarın
Hayata bir katıl atıl gidip testini yapıp
Fark etmez ki tanı tedaviye varım de
Budur en güzel yanı Sevdiğine sarıl ve
Söyle
Söyle
Söyle
Söyle onlara
Bir yolu var…
Senin elinde…"
Manas, şarkının video klibini sosyal medya hesabından “Ayrıca böylesine önemli & hassas bir sosyal sorumluluk projesinin yüzü olmak çok güzel bir duygu. Bi' nebze olsun yalan yanlış algıları kırabildiysek ne mutlu bana.” ifadeleriyle paylaştı.
Türkiye'de HIV alanında çalışan takip edebileceğiniz bazı kurumlar şunlar:
@HivAidsTurkey
@pozitfdayanisma
@pozitifizorg
@RedRibbonTR
@KirmiziSemsiyeD
@KaosGL
@HeviLgbt
@pembehayat_lgbt
@17mayisdernegi
@spodlgbti
@genclgbti
@muammaIgbti