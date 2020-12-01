Rap şarkıcısı Tankurt Manas'tan 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde yeni şarkı: Test!

Rap şarkıcısı Tankurt Manas, “Birlikte HIV’den Güçlüyüz” girişiminin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni şarkısı 'Test'i yayınladı.

Manas’ın yeni şarkısı “Test”, #BirlikteHIVdenGüçlüyüz ve #TestiniYaptırHayataKatıl etiketleriyle yayınlandı.

1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde yayınlanan şarkının sözleri ise şöyle:

"Biliyorum kaygıların var

Çıkabiliriz bu karanlıktan

Kafanı kemiren korkularında (HİV)

Bir çaresi var.

Senin elinde

Senin elinde

(Test, tanı, tedavi)

Senin elinde

Ne fark eder pozitif olsan da

Senin elinde (testini yaptır)

Korkma bir tedavi yok sanma

Zaman kısa ömür akıp gidiyor

İnan bana Kazanırız, HIV'ı hepten siliyoruz

Tutun hayata 4 elle

Gel benle

Birlikte HIV’den güçlüyüz

De ki ona Yenilmem

Birlikte HIV’den güçlüyüz

Testini yaptır hemen

Bu tünelin sonu ışık kalk

Tabuları yık tut içini ferah

Kulaktan dolma duyup da kaçmak kabahat

Yenilir HIV değişir hayat

Emin ol gidilecek bir yol var

Bu yolda kazanan çok şampiyon var

Benimle gel (gel) gel (gel) gel (gel)

Kabullenip esir olma

Yanılgıdan arın bugün geç olur bak yarın

Hayata bir katıl atıl gidip testini yapıp

Fark etmez ki tanı tedaviye varım de

Budur en güzel yanı Sevdiğine sarıl ve

Söyle

Söyle

Söyle

Söyle onlara

Bir yolu var…

Senin elinde…"

Manas, şarkının video klibini sosyal medya hesabından “Ayrıca böylesine önemli & hassas bir sosyal sorumluluk projesinin yüzü olmak çok güzel bir duygu. Bi' nebze olsun yalan yanlış algıları kırabildiysek ne mutlu bana.” ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'de HIV alanında çalışan takip edebileceğiniz bazı kurumlar şunlar:

@HivAidsTurkey

@pozitfdayanisma

@pozitifizorg

@RedRibbonTR

@KirmiziSemsiyeD

@KaosGL

@HeviLgbt

@pembehayat_lgbt

@17mayisdernegi

@spodlgbti

@genclgbti

@muammaIgbti