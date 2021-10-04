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Sağlık

1,5 milyonluk kaçak ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 19 bin 600 adet cinsel içerikli kaçak ve sahte ürüne el konuldu

04 Ekim 2021 12:15

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda 1,5 milyon TL tutarında cinsel içerikli kaçak ve sahte ürün ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir deponun ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ve burada kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünler olduğunu belirledi.

5 bin 607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında yapılan denetimde çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan toplam 19 bin 600 adet cinsel içerikli kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. İşyeri sahibi Y.E.T. ile A.S. yakalanırken ruhsatsız işyeri Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. (DHA-İHA)

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