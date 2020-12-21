1,5 ay önce tahliye olan gazeteci Müyesser Yıldız: Çıplak aramanın tanığıyım

155 gün tutuklu kalan ve yaklaşık 1,5 ay önce tahliye olan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, "çıplak arama" tartışmalarına ilişkin olarak, "Polisi bilmiyorum, ama maalesef cezaevinde bu uygulama var… İstisnai falan değil, cezaevi tabibince de yapılmıyor… Tanığıyım!.." dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak’ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak arama işkencesine maruz bırakıldığı iddiası üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey" yanıtının ardından "çıplak arama" tartışması devam ediyor.

"Devletin gizli bilgilerini açıklama" suçlamasıyla tutuklanan ve 155 gün sonra tahliye edilen gazeteci Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, bugünkü yazısında, "çıplak aramanın tanığı" olduğunu söyledi.

Yıldız, yazsında şu ifadeleri kullandı:

"İki şey için bekledim.

Birincisi; yetkililerin kimin söylediğine değil, neyin söylendiğine bakarak, toptancı reddiye anlayışı yerine, 'Bu ciddi bir iddiadır. Derhal gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıracağız.' diyerek, makûl bir tavır göstermesini...

İkincisi; Adalet Bakanlığı'nın açıklama yapmasını...

Adalet Bakanlığı'ndan henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Ancak bugün Hürriyet gazetesi, Bakanlık yetkililerine dayanarak, Ceza İnfaz Yasası ve Cezaevleri Yönetimi Ceza İnfazı Hakkında Yönetmelik’te çıplak arama düzenlemesinin yer aldığına dikkat çekti.

Böylece, öncelikle AKP yetkililerinin günlerdir kesin bir dille yalanladığı uygulamanın 'hukuken' var olduğu görüldü.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Hürriyet'teki diğer beyanlarına gelince; 'Çıplak aramanın hassasiyetle uygulanan istisnai bir yöntem olduğunu ve beden çukurlarındaki aramanın cezaevi tabibince yapılması gerektiğini' vurgulamışlar.

Bu tablo karşısında, cezaevinden sadece 1,5 ay önce çıkmış, 'FETÖ'cü veya PKK'lı' olmayan birisi olarak şunları söylemek zorunda kaldım:

Polisi bilmiyorum, ama maalesef cezaevinde bu uygulama var... İstisnai falan değil, cezaevi tabibince de yapılmıyor... Tanığıyım!.."

Ne olmuştu?

Gergerlioğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemiş, "'Külotunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım' dendi ve yaptırdılar. Yazıklar olsun" demişti.

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Bu konuşmanın ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar" şeklinde konuşmuştu.

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Dün de Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.