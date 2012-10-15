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Yaşam

'0850' ile başlayan telefon numaralarına dikkat

Şikayetlere göre; birçok firma cep telefonlarından bu numaraların aranamadığını belirterek vatandaşları sabit hatlara yönlendiriyor.

15 Ekim 2012 21:18

Daha önce 444'lü hatlardan hizmet veren çağrı merkezlerini aramak GSM'de ve sabit telefonda her yöne dakikalarından düşüyordu. Hatta sabit hatlarda getirilen avantajlarla belli saatlerde bu numaraları aramak ücretsiz olunca firmalar hemen başka bir yol buldu.

0850’li hatları kullanmaya başladılar. Bu numaralar gsm operatörleri üzerinden aranırsa kullanılan paket hatlardan düşerken sabit hatlardan aranıldığında 14,59 kuruş üzerinden ücretlendiriliyor.

Şikayetlere göre; birçok firma cep telefonlarından bu numaraların aranamadığını belirterek vatandaşları sabit hatlara yönlendiriyor. Ayrıca sabit hatlardan bu numaraları arayan vatandaşlar dakikalarca hatta bekletiliyor. İşte şikayetlerden biri şöyle:

“Bankamın müşteri hizmetlerine acil ulaşmam gerekiyordu. 444’lü numarasını aradım değiştiğini ve 0850’li bir numaradan aramam gerektiğini öğrendim. Hemen numarayı çevirdim. Bir türlü hat aranmıyor. Daha sonra sabit hattan aradığım müşteri temsilcisi ‘BTK'nın kararı, cep telefonları ile 0850’li numaralar aranamıyor, sabit hattan arama yapın’ dedi. Ben sabit hat kullanmıyorum ki. Neden böyle bir mecburiyet ben anlamadım. Her yerde sabit hat olamaz ki. Bana bunun mantıklı bir açıklaması yapılsın ve lütfen gerçekten pek çok mağduriyete sebep olabilecek bu durum düzeltilsin bir an önce.”

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0850444sabit telefon

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