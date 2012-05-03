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007 James Bond'dan film arası ada sefası

“007 James Bond” serisinin yeni filmi “Skyfall” için İstanbul’a gelen Daniel Craig, burada sadece iş değil, tatil de yapıyor.

03 Mayıs 2012 10:08

“007 James Bond” serisinin yeni filmi “Skyfall” için İstanbul’a gelen Daniel Craig, burada sadece iş değil, tatil de yapıyor.

Hürriyet'in haberine göre, İngiliz aktör önceki gün oyuncu eşi Rachel Weisz’le birlikte ada turuna çıktı. Büyükada ve Burgazada’yı gezen çifte iki koruma da eşlik etti.


Ada turunda deniz taksiyi kullanan Daniel Craig ve Rachel Weisz, Burgazada’da balık keyfi yaptı. Burgazada Sahil Balık Restoran’a giden ikili, tezgâhtan seçtikleri balıkları istedikleri gibi pişirtti. Yemeğin ardından faytoncularla konuşan Craig ve Weisz, faytona binmekten vazgeçip el ele çarşı pazar dolaştı.      

 

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