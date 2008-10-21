0-3 yaş arası göz muayenesini ihmal etmeyin

7-8 yaşlarından sonra saptanan göz tembelliğinin tedavisinin mümkün olmadığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Naci Sakaoğlu, Milliyet Cafe’ye verdiği röportajda, özellikle de ilk üç yıl doktor kontrollerini ihmal etmemek gerektiği söylüyor.Çocuklar doğduklarında gözleri henüz erişkin görme fonksiyon ve boyutlarına sahip değildir. İlk 6 yaş içinde görme gelişiminin yüzde 90’ı gerçekleşiyor. Hemen hemen ilk 6 ay içerisinde odaklama oluşuyor. Bu dönemde kırma kusurları çok değişkendir ve fikir verici değildir. Kırma kusurları altıncı aydan itibaren sağlıklı sonuç veriyor. Göz gelişiminde ise en önemli zaman 0-3 yaş. Göz 3 yaşına kadar da en önemli gelişimini sağlar. 6 yaşına kadar da devam eder. Sonra yavaşlayarak 7-8 yaşlarında nihai gelişimini tamamlamış olur.Bebek doğar doğmaz doğum hemşiresinin ve çocuk doktorunun gözlemleri çok önemli. 3 yaşın sonuna kadar da çocukları mutlaka bir göz hekimi görmeli. Hemen okula başlamadan önceki dönem ise (6 yaş civarı) belki de son şans sayılabilecek dönemdir. Bu dönem muayeneyle görme bozuklukları tespit edilir, oluşabilecek bir göz tembelliğinin önüne geçilmiş olur, ayrıca bir de görmeye bağlı okul başarısızlıkları tespit edilmiş olur.Çocuklarda en sık kırma kusurları (Miyop, hipermetropi, astigmatizm) ve şaşılık çok görülüyor. Göz tembelliğine yol açma açısından ilk sırada hipermetroplar varken, ikinci sırada ise şaşılıklar var.Kayan gözün kullanılamamasına bağlı olarak oluşan tembelliğin giderilebilmesi için erken yaşta gözlük ya da ameliyat gerekebiliyor. Bunların ise kapama tedavileri ile desteklenmesi gerekiyor. Bu tedavilerin başarılı olması için erken tanı ve göz hekimiyle yakın işbirliği çok önemli.Çocuğun gözünde kayma yoksa, kırma kusurlarının ve buna bağlı oluşan göz tembelliğinin tespiti çok zor. Göz dışarıdan tamamen normal görüldüğü için ailelerin bunu anlaması mümkün değil. Bu sorun çoğunlukla herhangi bir belirti vermediği için anne babaların tedbirli olup çocukları düzenli olarak doktor kontrollerine götürmeleri önemli. Göz tembelliğinin engellenmesi için tedaviye erken başlamak gerekiyor. 6-7 yaşlarından sonra tedavinin başarı oranı çok düşük. Göz tembelliği giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Oysa zamanında tespit edildiğinde tam bir tedavisi mümkün.Hayır. Çocuğun televizyona ya da bilgisayara yakından bakması gözün gelişimini olumsuz etkilemez. Ancak uzun süre bilgisayara bakanlarda gözyaşına bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Genel olarak bir saatlik bir bilgisayar kullanımı sonrasında 10-15 dakika ara vermek gerekiyor. Televizyona yakın bakan çocuklarda ise kırma kusuru olabileceği düşünülmeli.