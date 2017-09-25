  Torun: Fındık üreticilerimize ne zaman destek oldunuz

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak\'ın, CHP\'nin fındık yürüyüşü ve Giresun\'da düzenlenen fındık mitingine ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, \"Bu zamana dek fındık üreticilerimize ne zaman, nasıl destek oldunuz?\" yanıtı verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP tarafından düzenlenen fındık yürüyüşü ve Giresun\'da gerçekleştirilen fındık mitingini eleştirerek, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun\'u suçlamıştı. Suçlamalara ve eleştirilere yazılı açıklama ile yanıt veren Seyit Torun, \"Bir Milletvekili ilinden, bölgesinden ve üreticisinden ancak bu kadar habersiz olur. Sayın Milletvekilinin açıklamalarına bakılınca anlaşılıyor ki; Türkiye’nin en kıymetli tarım ürünlerinden olan fındığın ve üreticisinin sorunlarını ya bilmiyor ya işine gelmiyor ya da bir iktidar Milletvekili olarak çözüm üretememenin çaresizliğiyle açıklama yapıyor. Yüz binlerce ailenin geçimini sağlayan üreticimizin alın teri için, emeği için yaptığımız yürüyüşümüze ve mitinge çamur atarak çare arayan Sayın Çanak’a sormak gerekir; Siz Ordu Milletvekili olduğunuza emin misiniz? Fındığın üreticisi sokaklara dökülmüşken, fındığından, bahçesinden vazgeçme noktasına gelmişken, hakkını aramaya çıkmışken siz neredeydiniz? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya fındıkla ilgili bilgi verirken fındık maliyetini kaç TL olarak ifade ettiniz, ki şu anda fındık üreticisi bahçesini yakma noktasına gelmiştir? Bu zamana dek fındık üreticilerimize ne zaman, nasıl destek oldunuz?\" dedi.

Meselenin siyasi parti meselesi olmayıp, fındık üreticilerinin alın terinin karşılığını alma meselesi olduğunu vurgulayan Seyit Torun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Aslolan mitingin, yürüyüşün nerede yapıldığı değildir. Aslolan Ordu’nun da, Giresun’un da, Düzce’nin de, Sakarya’nın da, her bir karışında üretilen fındığımızın ve üreticimizin hakkını aramaktır. Üzülerek ifade etmek durumundayım ki, bu zamana dek fındık üreticisinin isyanına kulaklarını itinayla tıkayanlar, üreticimize vermiş olduğumuz destekten belli ki rahatsız olmuşlardır. Fındık üreticisinin alın terinin arayışı içerisindeyken bu kadar masumane bir yürüyüşü terörle bağdaştırmak, terörden ne denli beslendiklerinin açık bir kanıtı olmuştur. Bu sebeple hiçbir dayanağı olmayan açıklamalarla bölgemizin hassasiyetlerini kullanıp, yanlış algı oluşturmaya çalışarak fındık yürüyüşünü itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Yürüyüşe HDP Milletvekillerinin ve HDP’lilerin katıldığını söyleyip, algı oluşturmaya çalışmakla sayın Milletvekili bir yere varamaz. O zaman adama sorarlar, Kürdistan Referandumu’nun baş aktörü Barzani’yi ellerine bayraklarla karşılayanların, ayaklarının altına kırmızı halılar serenlerin, toplantı düzenleyip pazarlık yapanların, kongrelerinde alkışlattıranların bir Milletvekili olarak şimdi ne düşünüyor? Bu haklı yürüyüş ve fındık mitingi bir siyasi parti kimliği taşımayıp, fındık üreticimizin alın terine ve verilmeyen değere tepki koymak adına yapılmış bir eylemdir.\"

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