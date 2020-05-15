Havludan sandalyeye; Covid-19 günlerinde evde spor yapanlar için kurtarıcı 5 ürün
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle spor salonlarının kapalı olması ve evde kalmak egzersiz yapmak isteyenler için evde yapılabilecek antrenman çözümleri üretilmesine neden oldu. CNN’in derlediği önerilere göre, ağırlık gibi spor aletleri olmadan da evde bulunan başka araçlarla tüm vücudu çalıştırmak mümkün.
15 Mayıs 2020 10:58
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle spor salonlarının kapalı olması ve evde kalmak egzersiz yapmak isteyenler için evde yapılabilecek antrenman çözümleri üretilmesine neden oldu. CNN’in derlediği önerilere göre, ağırlık gibi spor aletleri olmadan da evde bulunan başka araçlarla tüm vücudu çalıştırmak mümkün.
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Yeni tip Koronavirüs günlerinde insanlar internet üzerinde buldukları videolarla ya da kişisel antrenmanlarıyla görüntülü konuşma üzerinden ihtiyaçları olan egzersizleri tamamlıyor.
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Evinde spor aletleri olmayanlar ise pek çok araç gereci antrenmanlarına ekleyerek vücutlarını çalıştırmaya devam edebilir.
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Spor eğitmenleri öncelikle evin içinde antrenmanın yapılacağı alanın önemine dikkat çekiyor. Doğal ışık alan bir ferah bir ortamda egzersize başlamak odaklanmayı kolaylaştıracaktır.
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Squat bacak, kalça odaklı görünse de aslında tüm vücudu aynı anda çalıştıran bir hareket. Güç antrenmanlarında squat yaparken ağırlığa ihtiyaç duyanlar dolu bir sırt çantası, dolu bir büyük su şişesi kullanarak bu eksikliği tamamlayabilir.
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Evinizde bulunan sandalye, antrenmanlarınızın temel araçlarından biri hâline gelebilİr. Sandalye üzerine bir bacağınızı yerleştirerek “Split squat” hareketini spor salonundan farksız bir şekilde tamamlayabilrisiniz.
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Havlu egzersizlerin olmazsa olmazıdır. Fakat terinizi silmekten başka kullanışlı olacağı alanlar var. Bir havluyu yere sererek oluşturacağı kaygan zemini pek çok karın güçlendirici antrenmanda kullanabilirsiniz.
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Evde bulunan süpürgenin sopası dengeye ihtiyacınız olan hareketlerde işinize yarayacaktır.