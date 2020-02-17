Siyaset gizli aşkı kaldırmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağ kolu olarak bilinen ve önümüzdeki ay yapılacak olan seçimlerde Paris Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Benjamin Griveaux’un bir seks kaydı, bugünlerde Avrupa’nın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Skandalın ardından Griveaux adaylıktan çekildi ve "özel hayatına saldırı" olarak nitelediği bu durumu yargıya taşıyacağını söyledi.

Siyasete aşk skandallarının karışmasının tarihi, belki de Kleopatra’nın Sezar’ı aldatmasıyla başladı. Kleopatra, Sezar’ı kendisine aşık ettikten sonra Marcus Antonius ile aşk yaşayıp üç çocuk sahibi olmuştu.

Ama o zamanlar bu olaylar, birilerini iktidardan ya da siyasetten yok etmek için kullanılmıyordu. O dönemlerde teknoloji filmlerinin, videolarının çekilmesine olanak sağlamıyordu. Şimdilerde dünyanın hemen her yerinde bu tür ilişkiler artık gizli örgütlerin merceğine yerleşti. Birilerini siyasetten alaşağı etmek için bu yönteme başvuruluyor. Bir zamanlar FETÖ’nün Türk siyasetçileri objektifine zum yaptığı gibi…

Dünya’da birçok örneği mevcut.

İngiltere Başbakanı David Cameron’ın sağ kolu olarak bilinen Muhafazakar Milletvekili Mike Weatherley’in eşinin bir hayat kadını olduğu ortaya çıkmış, İngiltere aylarca bu konuyu konuşmuştu.

Bir dönem New York valiliği yapan Eliot Spitzer, hayat kadınlarıyla ilişkisi ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı.

Nevada eyaletinin cumhuriyetçi senatörü John Ensign, görüntüleri çıkınca seçim kampanyasında çalışan bir kadınla karısını aldattığını açıklamak zorunda kalmış ve istifa etmişti.

ABD’de Başkan adayı olan demokrat senatör John Edward, kanser hastalığı ile savaşan karısı Elizabeth’i aldattı. İnkâr etmesine rağmen Beverly Hilton’da bir kadınla kaldığı ortaya çıkınca kabullendi ve siyasi hayatına son verdi. İngiltere’nin 10 yıl boyunca Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten John Prescott karısını sekreteriyle aldattı. İlişkisi fotoğraflarla ortaya çıktı. Sekreteri 250 bin sterlini alınca bir medya kuruluşuna her şeyi anlattı.

İngiliz anti-terör şefi Sir Alan West ise karısını Abba’nın üyelerinden Frida ile aldatmıştı.

Hindistan’ın ilk başbakanı olan Jawaharlal Nehru, İngiltere’nin 1947 yılında Hindistan’dan çekilmesini organize etmek üzere gönderdiği Lord Louis Mountbatten’in eşi Edwida ile aşk yaşadı. Skandal İngiltere’de konuşuldu ama uzun süre Hint halkından gizlendi.

Malezya’nın Sağlık Bakanı Chua Soi Lek’in seks kaseti ortaya çıkınca o da baskılara dayanamayarak istifa etti.

Sırbistan’da aşırı sağcı SNS partisinin, savaş suçlarıyla ilgili çıkışlarıyla tanınan evli ve iki çocuk babası milletvekili Duşan Mariç’in sekreteriyle ilişkisinin görüntüleri internete düştü. Sekreter Tamara, görüntülerin kendisi tarafından çekildiğini doğruladı ve bu olay siyasetçinin sonu oldu.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi Dominique Strauss-Kahn, New York’ta kaldığı otelde bir kadın görevliye cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakîm karşısına çıktı ve 1 milyon dolar kefaletle serbest kaldı. IMF’nin başında iken hem görevinden, hem de Fransa Cumhurbaşkanlığından oldu.

Bill Clinton’un, Silvio Berlusconi’nin, François Mitterrand, Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy’nin de aşk hikâyeleri, çokça medyayı meşgul etti.

Türk siyasetçilerinin aşk hikâyelerini ise yakından biliyorsunuz.

Demem o ki siyaset, kaçamak aşk olaylarını kaldırmıyor. Ya siyaset yapmayacaksınız, ya da siyaset yaparken, mazbut ve eşinize sadık bir hayat yaşayacaksınız. Ya da zor ama gizlenmeyi çok iyi bileceksiniz.

Çünkü, sizi iktidardan ya da siyasetten uzaklaştırmak isteyenlerin gözü de kulağı da üzerinizde… Hem de en yüksek teknolojiyle…