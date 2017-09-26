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Zeynel Lüle

zeynellule@gmail.com

26 Eylül 2017

8 maddede Almanya seçim sonuçları

Sosyal demokratlar Federal Almanya tarihinde en kötü sonucu elde etti

Almanya’da ki seçimlere ve sonuçlarına bakacak olursak;

1-Seçimler, ağırlıklı olarak Türkiye üzerinden yapılan bir kampanya ile götürüldü. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) partisiyle Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyları düştü. Ve önemli olan Nazi yanlısı ve Türkiye'de gerçekleşen anayasa referandumunda ‘evet' oyu veren Türklerin Alman vatandaşlığından çıkartılması gerektiğini savunan ‘Almanya için Alternatif Parti’ (AfD) oylarını yüzde 13'e çıkararak meclisteki en büyük üçüncü parti oldu.

2- Sosyal demokratlar Federal Almanya tarihinde en kötü sonucu elde etti.

3-Türkiye’de gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Hükümet üyelerinin Almanya ve Avrupa karşıtı söylemleri aşırı sağın işine yaradı, bu söylemleri kampanya boyunca kullandı. Çok sayıda mültecinin Almanya ve Avrupa’ya göç etmesi de bu kesimin oyunu artırmasına neden oldu.

4-Yunanistan'ın ekonomik olarak battığı dönemde Almanya'nın Euro Bölgesi'nden çıkması gerektiğini savunarak, Almanya’nın Euro para biriminden çıkması gerektiğini söyleyerek oluşan AfD, Türkiye, Müslüman ve göç karşıtlığının daha çok revaçta olduğunu görüp bu karşıtlıklara yöneldi ve sonuç aldı.

5-Bu arada AfD'nin karşısında yüzde 87 gibi bir oy oranı var. Bu nedenle Almanya'nın tamamen ırkçılığa yöneldiğini söylemek yanlış olur. Ama aşırı sağın bu yükselişi, seçimlerin en önemli konusu…

6-Almanya'daki siyasi gerilimin hedefinde olan Türkleri seçimlerin ardından daha da zor günler bekliyor. Türk çocuklarına Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği konsolosluk öğretmenleri üzerinden Türkçe eğitim verilmesi konusu zorlaşıyor. Bunun önüne geçilme ihtimali çok yüksek. Türklerin iş veya ev ararken ayrımcılığa, ve ırkçılığa tabi tutulmasının dozu artabilir.

7-Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarihinin en büyük yenilgisine uğradıktan sonra muhalefet sıralarına döneceğini duyurunca Almanya'nın Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Hür Demokrat (FDP) ve Yeşiller partilerinin ortaklığında kurulacak koalisyonla yönetilme ihtimali arttı. Bir başka ihtimal ise ‘erken seçim’ ama bu karar ancak AfD’nin oyunu artırmasına yarar. Dolayısıyla düşük bir ihtimal. Eyaletler düzeyinde bu üç parti tarafından kurulan hükümetler var.  Federal hükümette ise üçlü koalisyon ilk kez denenecek. Üçlü koalisyonun gerçekleşebilmesi için muhtemel küçük ortakların birçok konuda parti tabanını ikna etmesi gerekecek.

8-Seçimlerde Türkiye kökenli milletvekili sayısı 11’den 14’e çıktı. SPD’den Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz. Yeşillerden Cem Özdemir, Danyal Beyaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polit. Sol Partiden Evrim Sommer, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut milletvekili oldular.

 

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