Hoşça veya boşça vakit geçirmek için değil bu filmler

Herşey Yolunda / Tout est Parfait

Oyuncular: Maxime Dumontier, Chloe Bourgeois, Maxime Bessette

Yönetmen: Yves Christine Fournier

Süre: 118' / 2012

(Kanal D)

YB notu: ****

imdb notu: 7.2

Hoşça veya boşça vakit geçirmek için bir film değil bu. Tersine, günümüzün dünyasına giriş yapmakta olan ergenler - gençler kuşağının iç derinliklerine doğru bir zorlu seyahat. Fournier'nin filminde baştan sona, yalnız ve hüzünlü Josh var. Sımsıkı beraber olduğu arkadaşlarının hepsi intihar etmiş, ve tek hayatta kalmış genç o. Bir derin bunalım durumu. Etrafının ona bakışı daha tuhaf, ama Josh anormalliği kabul etmiyor. Kendisini gönderdikleri psikoloğa düşmanca davranıyor, ama öte yandan da dış dünya ile bağ kurmaya da çalışıyor. Ölenlerden birinin babasıyla konuşuyor, bir arkadaşının sevgilisine ilgi duyuyor. Kalan zamanında da şehir içinde yürüyerek yalnızlığıyla boğuşuyor. Evet, özellikle başlarda yorarak açılan bir film bu; ama seyri ilerledikçe seyredene zenginlik katıyor. Günümüzün gençlerinin zıtlıklarla dolu, yeni maskelerin ardına saklı dünyası var bunda.

Fidye / A Hijacking / Kapringen

Yönetmen: Tobias Lundholm

Oyuncular: Pliou Asbaeck, Sören Malling, Dar Salim

Süre: 103' / 2012

(Tiglon)

YB Notu: ****

imdb notu: 7.2

Kaptan Phillips'i izleyenlerimiz içinde, filmin son yarım saatinin fazlasıyla Hollywood baharatı yediğini teslim etmişti. Gerçekten ilhamını alan bir konu eğer nasıl berbat edilmez örneğini görmek isteyenler için, ödüller de almış olan bu Danimarka filmini salık vermeliyim. MV Rozen şilebi limana doğru yol almaktayken bir grup Somalili korsan tarafından ele geçiriliyor. Yüksek bir fidye isteniyor. Müzakereler, şirketin genel müdürü ile yapılıyor ama giderek şilebin aşçısı Mikkel ve çarkçı Jan öne çıkıyor. Gerilimi nasıl anlatmalı, sorusunun cevabı burada farklı: film basıncın iyice arttığı bir durumda karakterleri mercek değil, adeta miksroskop altına alıyor ve ortaya, siyah - beyaz, iyi - kötü ayrımının çok ötesinde, karmaşıklığıyla insanlar çıkıyor. Taptaze, ama usta işi bir çalışma.

Ölümsüz Polisler / R.I.P.D.

Yönetmen: Robert Schwentke

Oyuncular: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Mary-Louise Parker, Kevin Bacon

Süre: 92' / 2013

YB notu: **

imdb notu: 5.6

Fazla ayrıntıya girmeyelim filmin nasıl başladığıyla ilgili, ama şu kadarını anlatalım: Boston'un arka sokaklarında görevli polis memuru Nick bir şekilde öldürülür (hangi şekilde, artık meraklısı izler) ve kendisini karmaşık tünellerden geçme suretiyle, kısa adı RIPD olan (türkçesiyle buna RŞOŞ, yani Ruhu Şad Olmuşlar Şubesi diyebiliriz) ve de ölümsüz detektiflerden oluşan bölümün elemanı olarak bulur. Beraber çalışacağı kişi, amir niteliğindeki Roy adlı kıdemli polistir. İkili bir yandan iş yaparken anlarlar ki faniler alemindeki kötü bir polis fena planlar kurmaktadır. Neyse, vesaire vesaire. Jeff Bridges ve Kevin Bacon bu rolleri belli ki hem parasına hem de eğlencesine üstlenmişler. Film, o bildik 'kaşarlanmış polis - acemi çaylak' filmleri hem de Blade Runner tarzından ilham almış bir parodi. Nasıl peki? Yanınıza bolca cips - mümkünse organik olsun - veya kabak çekirdeği alırsanız zaman daha kolay geçer. Üç beş aptal sahne dışında fena gitmiyor.

Popular / Populaire

Oyuncular: Romain Duris, Deborah François

Yönetmen: Regis Roinsad

Süre: 111' / 2012

YB notu: ***

imdb notu: 6.8

Ah, evet, bir zamanlar daktilo vardı. Ayrıca, bir zamanlar Billy Wilder'ın başını çektiği 'modern hayatta gönül bağları' komedi türü vardı. Birbirinden tatlı, hayata lezzet katan komediler. Populaire o dönemin 1950'lerin tad ve kokularını günümüze taşıyan, stilize ve akışkan bir Fransız yapımı. Rose, bir köyde aksi babasının bakkalı ve ona sıkıcı bir hayattan başka bir şey sunmayacak olan nişanlısı ile başbaşa kalmaktan kurtulmak için Normandiya'ya gidiyor. Amacı iş bulmaktır. Sekreterlik başvurusunu yaptığı şirketin zıpır yöneticisi Louis'le yaptığı mülakat berbat geçer ama adam Rose'un müthiş hızlı daktilo yazdığını farkedince teklifte bulunur. Rose daktilo yazma yarışına girecek, kazanırsa işe alınacaktır. Louise, hocalık yapmayı da önerir. Böylece, filmi sürükleyecek olan bir nevi romans da tetiklenir. Gayet hoş, ritm ve hava açısından pek kusuru olmayan bir film.