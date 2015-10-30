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Konuk Yazar

Yavuz Baydar

yavuz.baydar@gmail.comWebsite

TARİH

30 Ekim 2015

İnsan haysiyeti, hak-hukuk ve demokrasi için

Oyunuzu ne için vereceksiniz, demokrasiye mi evet diyeceksiniz, despotizme mi?

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TARİH

28 Mart 2014

'Kamu yararı'nı hiçe sayma demagojisi gırla gidiyor

Tam bir kargaşa yaşanıyor. Giderek laf salatasına, demagojiye dönüşen bir kavram kargaşası bu.

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TARİH

10 Mart 2014

Medyadaki arkadaşlar, uyanın bu kış uykusundan!

Ortalığa saçılan ses kayıtlarında, Türkiye medyasının nasıl bir siyasi mühendislik ve operasyon merkezi haline getirildiği her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor.

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TARİH

05 Mart 2014

Bozdağ’ın Brüksel ziyareti: ‘Sağırlar diyaloğu’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten’in ikili görüşmesinde yaşanan ‘sağırlar diyaloğu’.

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TARİH

01 Mart 2014

Geri vitese tak, gazla gitsin Orta Asya'ya doğru

Türkiye'nin AKP egemenliğindeki 12 yıllık değişim/dönüşüm serüveni, binbir türlü iniş ve çıkıştan sonra artık kendi kendini imha hedefli bir parodiye dönüşmüş durumdadır.

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TARİH

16 Şubat 2014

Bizzat, Bay Morgan

Son yarım yüzyılın en disiplinli aktörü sayarsak Michael Caine'i, herhalde abartmış olmayız

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TARİH

09 Şubat 2014

İki buçuk saatlik bir dudak uçuklatmaca ve kalp çarpıntısı

Haftanın DVD'si 'Tutsak'. İki buçuk saatlik bir dudak uçuklatmaca ve kalp çarpıntısı. Resmen döktürüyorlar. Kaçırmayın

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TARİH

02 Şubat 2014

Sanal yalnızlıklar bu kadar delici bir dille anlatılamazdı

Günümüzün sanal yalnızlıkları ve tahripkar zihinsel hastalıkları bu kadar delici bir dille anlatılamazdı kolay kolay

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TARİH

26 Ocak 2014

Hoşça veya boşça vakit geçirmek için değil bu filmler

Ah, evet, bir zamanlar daktilo vardı. Ayrıca, bir zamanlar Billy Wilder'ın başını çektiği 'modern hayatta gönül bağları' komedi türü vardı

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TARİH

19 Ocak 2014

Yavuz Baydar'la DVD ekranı

Newsroom'u mutlaka izleyin, haberciliğin ne olduğunu, ve ne olması gerektiğini biraz anlamak istiyorsanız

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TARİH

16 Ocak 2014

Böyle buyurdular...

Bu toplum yönetimi modelinin adını siz seçebilirsiniz

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TARİH

08 Ocak 2014

Türkiye, Ocak 2014: Hukuk ve adaletin ruhuna el Fatiha!

Dünkü iki gelişme, 2014'e yeni girmiş Türkiye'de hukuk düzeni ('rule of law') bakımından gelinen noktayı zaten kendiliğinden anlatıyor

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