Yavuz Baydar

TARİH
30 Ekim 2015
Oyunuzu ne için vereceksiniz, demokrasiye mi evet diyeceksiniz, despotizme mi?Devamını Oku
TARİH
28 Mart 2014
Tam bir kargaşa yaşanıyor. Giderek laf salatasına, demagojiye dönüşen bir kavram kargaşası bu.Devamını Oku
TARİH
10 Mart 2014
Ortalığa saçılan ses kayıtlarında, Türkiye medyasının nasıl bir siyasi mühendislik ve operasyon merkezi haline getirildiği her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor.Devamını Oku
TARİH
05 Mart 2014
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten’in ikili görüşmesinde yaşanan ‘sağırlar diyaloğu’.Devamını Oku
TARİH
01 Mart 2014
Türkiye'nin AKP egemenliğindeki 12 yıllık değişim/dönüşüm serüveni, binbir türlü iniş ve çıkıştan sonra artık kendi kendini imha hedefli bir parodiye dönüşmüş durumdadır.Devamını Oku
TARİH
16 Şubat 2014
Son yarım yüzyılın en disiplinli aktörü sayarsak Michael Caine'i, herhalde abartmış olmayızDevamını Oku
TARİH
09 Şubat 2014
Haftanın DVD'si 'Tutsak'. İki buçuk saatlik bir dudak uçuklatmaca ve kalp çarpıntısı. Resmen döktürüyorlar. KaçırmayınDevamını Oku
TARİH
02 Şubat 2014
Günümüzün sanal yalnızlıkları ve tahripkar zihinsel hastalıkları bu kadar delici bir dille anlatılamazdı kolay kolayDevamını Oku
TARİH
26 Ocak 2014
Ah, evet, bir zamanlar daktilo vardı. Ayrıca, bir zamanlar Billy Wilder'ın başını çektiği 'modern hayatta gönül bağları' komedi türü vardıDevamını Oku
TARİH
19 Ocak 2014
Newsroom'u mutlaka izleyin, haberciliğin ne olduğunu, ve ne olması gerektiğini biraz anlamak istiyorsanızDevamını Oku
TARİH
16 Ocak 2014
Bu toplum yönetimi modelinin adını siz seçebilirsinizDevamını Oku
TARİH
08 Ocak 2014
Dünkü iki gelişme, 2014'e yeni girmiş Türkiye'de hukuk düzeni ('rule of law') bakımından gelinen noktayı zaten kendiliğinden anlatıyorDevamını Oku
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