Sanal yalnızlıklar bu kadar delici bir dille anlatılamazdı

Aşkmatik /About Adam (Assanat)

Oyuncular: Stuart Townsend, Kate Hudson, Frances O'Connor

Yönetmen: Gerard Stembridge

Süre: 93'

2000

YB notu: **

imdb notu: 6.1

Kate Hudson'ı zihinlere kazıyan filmde, alışkın olmadığımız ama pek de sevilesi bir aşk üçlemesi -veya dörtlemesi- var. İrlanda dekoru ve esprisi içerisinde Adam namıyla maruf zampara dostumuz, ki burada rolüne gayet uygun bir Stuart Townsend var, önce Hudson'la tanışıyor, ardından da ailesiyle. Derken, kızkardeşleriyle de tam idare usulü ilişkiye girişiyor. Zıpır, kıpır kıpır bir film bu; erkek-kadın dünyasındaki ışık-gölge oyunları üzerine kurulu. Hiç fena sayılmaz.

Tim Buckley'den Sevgilerle / Greetings From Tim Buckley (Tiglon)

Oyuncular: Imogen Poots, Penn Badgley

Yönetmen: Daniel Algrant

Süre: 99'

2012

YB notu: ****

imdb notu: 6

Jeff Buckley bir volkan gibi patlayıncaya kadar müzk dünyasının orta yerinde, pek az kişi babasının farkındaydı. Tim Buckley, tıpkı Nick Drake, Jimi Hendrix ve Scott Walker gibi, rock aleminin gerçek dehaları arasında yer almış durumda oysa; ama hep bir kült figür olarak kaldı ve az sayıda seveniyle, kaliteli dinleyici buldu, kitleleri değil. Her neyse, bu özel film, babası gibi deha sayılan oğul Jeff'in çıkışı, kendisini müziğyle ortaya atması, ve sakin öyküsüyle öne çıkıyor. Mutlaka izleyin derim.

Sanal Hayatlar / Disconnect (KanalD)

Oyuncular: Jason Bateman, Jonah Bobo, Hope Davis

Yönetmen: Andrew Stern

Süre: 115'

2012

YB notu: ****

imdb notu: 7.6

Günümüzün sanal yalnızlıkları ve tahripkar zihinsel hastalıkları bu kadar delici bir dille anlatılamazdı kolay kolay. İnternetin önlenemez işgaliyle birbirine yabancılaşan, ruhen uzaklaştıkça kuraklaşan insanların günümüz içindeki tablosundan sivirlen bu öyküde içe kapanan, kapandıkça şeytani duygulara teslim olan, kimliklerle oynayan, bu arada ailelerinden kopan ebeveynlerin hali olanca açıklığıyla var. Öylesine çıplak ve tanıdık bir gerçek ki izlediklerimiz, filmden sonra kendinize gelmek hayli vakit alıyor.

Kadınlar / Elles (Tiglon)

Oyuncular: Juliette Binoche, Anais Demoustiere, Joanna Kulig

Yönetmen: Malgorzata Szumowska

Süre: 98'

2011

YB notu:

imdb notu: 5.7

Ve kadınların çelişkili dünyası. Paris'in başarılı iş kadını Anne, Elle dergisinde çalışmakta ve istediği herşey var etrafında. Tanıştığı iki genç kadın ona bambaşka bşr pencere açıyor; ikisi de alabildiğine açık, hedonist, umursamaz, ve paralı ilişkilere girmeye hiç de karşı değiller. Bu karşılaşmalar Anne ile ötekiler arasındaki dünya bakışı farklılıkların ötesine geçecek, kadınların birbirlerine, evli veya bekar erkeklere, evliliğin ve evlilik dışı ilişkilerin kendisine ve konformizmin bugününe bakışında derin soruları da izleyiciye hem taşıyacak, hem de kendisini sorgulatacak.