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Konuk Yazar

Yavuz Baydar

yavuz.baydar@gmail.comhttp://prizma.wordpress.com/

09 Şubat 2014

İki buçuk saatlik bir dudak uçuklatmaca ve kalp çarpıntısı

Haftanın DVD'si 'Tutsak'. İki buçuk saatlik bir dudak uçuklatmaca ve kalp çarpıntısı. Resmen döktürüyorlar. Kaçırmayın

Şüpheli / Una Pura Fomalita (Assanat)

Oyuncular: Gerard Depardieu, Roman Polanski

Yönetmen: Giuseppe Tornatore

Süre: 108'

1994

YB notu: ****

imdb notu: 7.9

Tornatore'nin erken dönem filmlerinden biri, ama herhalde onun tüm yönetmen sicil dosyasının başında yer alacak. Başyapıt olmaya ramak kalmış bir çalışmada, hem anlatım hem estetik hem de oyunculuk icraatı bakımından ileri denemeler yanyana. Roman Polanski - ki muhteşem yönetmenliği yanında dünya çapında bir oyuncudur - ve Gerard Depardieu ikilisinin bir nevi kedi - fare oda tiyatrosu nizamında peşinden sürüklediği öykünün ana ekseninde hafşza kaybı, fantezi ve bir de cinayet var. Ünlü gerilim yazarı Onoff bir gün ormanda başıboş gezerken polis tarafından alıkonur. Yakınlarda biri öldürülmüştür ve şüphe altındadır. Ama o bazı şeyleri hatırlamamaktadır ve kendinden de emin değildir. Bu öykü karşısında ne yapılır? Hemen DVD takılır, ve keyifli bir seyir başlar. 20 yıldır eskimemiş bir yapıt bu.

 

 
Tutsak / Prisoners (Tiglon)

Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal

Yönetmen: Denis Villeneuve

Süre: 153'

2013

YB notu: ****

imdb notu: 8.1

İşte haftanın DVD'si. İki buçuk saatlik bir dudak uçuklatmaca ve kalp çarpıntısı. Suçun karanlık taraflarına kendini vermiş olan Kanadalı Denis Villeneuve, aslında daha önce de işlendiğine tanık olduğumuz, 'aile efradının başına bir şey gelirse ne kadar kanunu eline alırsın' tarzı bir umutssuzluk, panik ve öfkenin iç damarlarına girmiyor. İki kız çocuğu kayboluyor ve babalardan biri, Keller Dover (Jackman) polis bir şüphelinin üzerine gitmede yetersiz kalınca çığrından çıkıyor. Kurgu müthiş ve akışkanlık göz kamaştırıcı. Ama asıl hadise, zaten olağanüstü yetenekli olduğunu bildiğimiz, Jackman ve Gyllenhaal'ın, bu öyküyü kendilerinin ne kadar sağlam oyuncu olduğunu göstermek için ideal bulmaları. Resmen döktürüyorlar. Kaçırmayın.

 

Bir Zamanlar Brooklyn'de / Once Upon a Time in Brooklyn

Oyuncular: Ice T, Armand Assante, Vincent Pastore

Yönetmen: Paul Borghese

Süre: 116'

2013

YB notu: **

imdb notu: 4.2

Bildik bir konu gibi gözükse de, izledikçe 'fena değilmiş' dedirten, galiba da bunu kendisini bağımsız filmler kesimine ait gören bir yönetmene borçlu olan filmde, hapisten çıkış, normal hayata dönüş çabası, suçun cazibesi, oturulan mahallenin kodları vs vs bir arada. Bir yanıyla GoodFellas, öbür yanıyla da Sopranos çağrışımı bol. Oyuncular alt kültür-mafya diline uygun, dışadönük, abartılı beden dilleriyle etkileyici. Benzerleri çok ama, aradan sivrilen bu yeni yapımı önermeliyim.

 

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