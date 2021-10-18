Son siyasi aktör: Diyanet İşleri Başkanı

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi mi?..

Yeni yargı yılının açılışı mı?..

New York’ta Türk Evi’nin açılışı mı?..

İmam Hatip Okullarının kuruluş günü mü?..

Dünya İslam Alemleri Birliği toplantısı mı?..

İsrail’in Kudüs için aldığı bir karar mı?..

Daha pek çok etkinliğin yanı sıra...

Veee....

Son olarak:

“Ankara’ya gelen Taliban heyeti ve o heyetin başkanı Afganistan Dışişleri Bakan Vekili ile görüşme!..”

Huzurlarınızda...

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son siyasi aktör olarak”.

Köktendinci Taliban rejiminin Dışişleri Bakan Vekili bizim Diyanet İşleri Başkanı ile görüşüyor!..

Bir Dışişleri Bakan Vekili Diyanet İşleri Başkanı ile ne görüşebilir?..

Biri dış politika, diğeri din işleri.

Arada hangi bağlantı, ne gibi ortak konular var ki, görüşüyorlar?..

1 MART 1924

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1924 günü TBMM’yi açış konuşmasında iki can alıcı konuyu gündeme getiriyor. İlki şu:

“Milletin genel yaşantısından orduyu siyasetten ayırmak ilkesi Cumhuriyet’in önem verdiği bir ilkedir”.

Daha 1924’te vurguladığı bu ilkeye rağmen, yıllar içinde Türkiye’nin arka arkaya askeri darbelerle sarsıldığı bir gerçek.

Atatürk’ün aynı konuşmada dile getirdiği ikinci ilke şu:

“İnanıp, bağlanmakla mutlu olduğumuz İslam dinini siyaset aracı haline getirmekten kurtarıp, yüceltmenin gerekli olduğunu görüyor ve biliyoruz”.

Daha 1924’te vurguladığı bu ilkeye rağmen, Türkiye’de pek çok iktidarın dini politikaya alet ettiği tartışılmaz bir gerçek.

3 MART 1924: Ordu

Atatürk’ün Meclis’i açış konuşmasından iki gün sonra, 3 Mart 1924’te Meclis’te “Devrim Yasaları” kabul ediliyor ve aynı gün yürürlüğe giriyor.

O yasalardan biri, konuşmasında belirttiği gibi:

“Orduyu siyasetten ayırmak üzere Genelkurmay Bakanlığı kaldırılıyor, yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruluyor”.

Aynı kapsamda, ayrıca...

Atatürk Meclis’te milletvekili olarak yer alan komutanlardan ya Meclis’i tercih edip, askerlikten ayrılmalarını ya da askerliği tercih ederlerse, milletvekilliğinden istifa etmelerini istiyor.

3 MART 1924: Diyanet

“Devrim Yasaları” içinde yer alan diğer konu, konuşmasında belirttiği gibi:

“Dinin siyasete alet edilmesini önlemek üzere Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı kaldırılıyor, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor”.

Halifelik kaldırılıyor, medreseler kapatılıyor, dini siyasete alet edecek ne varsa, kaldırılıyor.

Ama...

Yıllar içinde yaşadığımız gerçek bu ilkeyle taban tabana zıt, din sürekli olarak siyasete alet ediliyor.

Bugünkü diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı günümüzde “devlet içinde devlet” gibi.

“128 bin 534 personeli” ile pek çok Bakanlığa taş çıkartıyor. O personel için bütçeden ödenen para 11 milyar lira. Personel sayısı hala artmaya devam ediyor.

Bütçesine gelince...

“2021’de 12 milyar 900 milyon lira olan bütçesinin önümüzdeki yıl 16 milyar 100 milyon liraya çıkartılması öngörülüyor.

Bu bütçe ile Diyanet 17 Bakanlıktan 7’sini geride bırakıyor. İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Ticaret ve hatta Enerji ve hatta Sanayi Bakanlıkları bütçelerinden daha fazla bütçeye sahip”.

Tek başına bu bütçe bile, Enerji ile Sanayi Bakanlığı bütçelerini geride bırakması bile, AKP’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

El - Hak, bugünkü Diyanet İşleri Başkanı da, verilen önemin gereklerini yerine getiriyor.

Her yerde hazır ve nazır!..

Bu bir ilk

Ali Erbaş’ı değişik etkinlikler yanında, yargı yılının açılışı gibi, akıl almaz bir törende görmenin ötesinde...

Onun artık tam bir siyasi aktör olarak ön plana çıktığı konu Taliban’ın Dışişleri Bakan Vekili ile görüşmesi.

Dış politika neresiiiii, Diyanet neresi?.. Ne alaka?..

Görüşme isteğinin Taliban’dan gelmesi de çok çarpıcı.

Dışişleri, İçişleri, yardım için Kızılay ve AFAD’la görüşüyorlar da, Diyanet İşleri Başkanı ile ne görüşüyorlar?..

Taliban tarafının açıklaması, yuvarlak sözlerle, “Ali Erbaş’la verimli bir görüşme yaptıklarını”

söylüyorlar.

“Verimli” olan ne?..

Diyanetin bu konuda bir açıklaması yok. Yani, gerçekte ne konuşulduğunu bilmiyoruz.

“Dış politika ve Diyanet!!..

Bu bir ilk”.

Yakında S - 400 füzeleri için Ruslarla görüşmeye katılırsa, şaşmamak gerek!..

Olmadığı kadar haber

Ali Erbaş ile birlikte, Diyanet İşleri öylesine ön plana çıkıyor ki, elbette arkasında kendisini destekleyen güçler var, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesine girin...

“Haber, fotoğraf, video ve açıklama olarak tam 7 bin 278 öge var”.

Diğer devlet kurumlarının sitelerinde olmayacak kadar zengin.

Sadece din işleriyle uğraşması gereken biri, yavaş yavaş her alana yayılıyor.

Daha doğrusu...

Yayılmasına izin veriliyor.