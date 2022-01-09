Sokaklar boş ve loş

"Dışarıda bir yaz yağmuru / Yaş sokaklar sensiz bensiz."

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu’na ait bu şarkıyı Teoman Alpay besteliyor, pek çok sanatçı seslendiriyor:

"Akşam olmuş ılık rüzgar / Loş ışıklar sensiz bensiz.

(...)

Bir masalmış geçen yıllar / Kaç yaprak var elimizde.

Aşk bir rüyaymış uyandık / Adı kaldı dilimizde."

Her ne kadar "yaz yağmuru" değilse de, "sokaklar sensiz bensiz."

Her ne kadar "akşam olmuş" ise de, "loş ışıklar sensiz bensiz."

Işıklar loş!..

Sokaklar boş!..

"Sensiz" de boş, "bensiz" de boş!..

Benzin ve elektrik hesabı

AKP ile birlikte sayısız "ilklerin" yaşandığı bu ülkede son on gündür garip bir durum var, ilk kez görülen bir durum.

Okullar tatil değil.

Salgın nedeniyle kapanma yok, yani her yer açık.

Bayram tatili değil, bir başka tatil yok.

İşi olanlar günlük çalışma temposunda.

Buna rağmen, büyük kentlerde:

"Sokaklar sensiz, bensiz!..

Sokaklar boş!..

Işıklar loş!.."

Karanlık altında "boş sokaklar."

Nerede o canhıraş trafik?..

On binlerce insan nerede?..

"Avazı çıktığı kadar insafsız naralarla gelen, dur durak bilmeyen zamlar sonucu, insanlar artık evlerinden çıkarken hesap ediyor, ‘nereye, kaç giderim, bana kaça patlar’, benzin hesabı...

Ya da akşamları TV izlerken, elektrikleri kapatmak, elektrik hesabı..."

Ne trafik var, ne ışık, her yer boş ve loş!..

Karanlık... Mahsun... Lodosta yuvarlanan boş konserve kutuları... Ekmek hesabı...

Burası AKP Türkiyesi.

Ama polis

Sokaklar boş, ışıklar loş ama...

Son zamanlarda bir başka gariplik var.

"Polis!..

Sokaklarda, aralarda, ortalarda bol bol polis dolaşıyor!..

Araçlarla ya da araçlarından inerek...

Çevreyi sürekli kolaçan ederek..."

Sanki olağanüstü bir durum varmış gibi...

Sanki bir korku var gibi...

Sanki birilerini arıyorlarmış gibi...

Sokaklar boş, ama polis çok.

46. zam, yüzde 120

Sokaklar neden "sensiz, bensiz?.."

Neden boş?..

Çoğunluk artık arabasını kullanmaktan vazgeçiyor. Şu hale bakın:

"- AKP iktidara geldiğinde, 2002’de benzinin litresi 1.48 TL. Masal gibi.

- 2018’de ‘Tek Adam Rejimine’ geçildiği sırada 6.20 TL. Tarih olmuş gibi.

- Bir haftada üç kez ve dün yapılan zamla benzin bugün 13.56 TL.

-BİR YILDA BENZİNE 46 KEZ ZAM YAPILIYOR, ‘TEK ADAM REJİMİNDE’ , YANİ ÜÇ BUÇUK YILDA BENZİN FİYATI YÜZDE 120 ARTIYOR."

Ne de olsa, "Yaparsa AKP yapar!.."

Yüzde 92

Benzin, motorin, elektrik, doğalgaz gibi temel girdilere yapılan zamlar sonucu...

- Son üç buçuk yılda, ‘Tek Adam Rejimi’ döneminde enflasyon toplamda yüzde 92,

- Aynı süre içinde gıda enflasyonu toplamda yüzde 111 artıyor."

Bu durumda, o kadar normal ki:

"Sokaklar sensiz, bensiz,

Işıklar loş."

İnsanlarda yaşama sevinci kalmıyor.

Bütün değerler yıpranmış...

Uzay yarışı

Sokaklar boş, ne gam...

İlgili Bakan önceki gün müjdeyi patlatıyor:

"Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz."

Hepimiz biliyoruz ki:

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz."

Tarlada artık izimiz olmasa da, tarım bütünüyle çökmüş olsa da, bütün dünyanın bizi kıskandığı şu dönemde, artık hedefimiz belli, "uzay yarışında biz de varız".

Öyle sıradan bir var olmak değil...

Ben Bakanımın sözüne bakarım:

"Uzay yarışında ilk on ülkeden biriyiz."

O nasıl bir kişi?

Henüz bir araba yapamamış bile olsak, ben Bakanımın sözüne güvenirim.

Uzaya göndereceğimiz kişide özellikleri aramaya çoktan başlamış bulunuyoruz. O kişinin özellikleri pek sır olmasa gerek:

"- AKP’li olacak,

- Yatsı namazının kaç rekat olduğunu bilecek,

- Covid olmayacak,

-’ Reisin’ kim olduğunu bilecek,

- Pinpon topunun ağırlığını bir çırpıda söyleyecek,

- CHP’liler kendisini ziyaret etmek istediğinde, elinde hazır kilit ve zincir bulunduracak."

Sokaklar boş...

Olsun...

Bizim uzayda kuracağımız "Uzay Limanına" yolculuğun eli kulağında.