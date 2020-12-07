Şinju- Wan Kougeki

12 Amerikan savaş gemisini ya batırıyor ya ağır hasar veriyor, 188 Amerikan savaş uçağını imha ediyor, 2.700 Amerikalı asker ve sivil hayatını kaybediyor.

Japonların Amerika'nın savaş gemileri ve uçaklarının üslendiği Pearl Harbor'a düzenlendikleri baskında...

Hemen aynı saatlerde Malezya Yarımadası'nın doğusunda Japonlar beş Amerikan zırhlısını, iki kruvazörünü ve Amerikan ticaret gemilerini batırıyor.

79 yıl önce bugün, 7 Aralık 1941'de...

79 yıl sonra ibretlik olaylarla anımsanması gereken bir baskın.

Öfke nöbetleri

Sık sık "öfke nöbetlerine tutulan", hatta kendisiyle görüşen yabancılara bile, "bana bazıları deli ya da blöfçü diyor" derken, yine öfke nöbetine tutulan, bas bas bağıran Hitler'in rengi değişiyor:

"Bana blöfçü diyenlere karşı... Nasıl sözümü tutmadım mı?.. Polonya'yı işgal edeceğim dedim, sözümü tuttum. Polonya Halkının refahı ve Avrupa Barışı için yaptım!.." (Hüsrev Gerede, Hazırlayan Hulusi Turgut, Hitler Almanyası'nda Berlin Sefirliği Hatıralarım, s.62).

"Refah ve barış için" savaşıyormuş!..

En geçerli yalanların başında gelen bir yalan.

Yalan ve yalanlarla, halkını aldatmakla dolu bir tarih.

Üçlü anlaşma

27 Eylül 1940... Berlin... "Führer'in huzurunda..." Yani, Hitler'in...

Almanya, İtalya ve Japonya arasında siyasi ve askeri bir anlaşma imzalanıyor. İtalya'da faşist Mussolini zaten Hitler'le beraber.

Almanya ve İtalya ile anlaşma imzalaması, Japonya'nın da bu iki ülkenin yanında fiilen taraf olması ve savaşa adım atması anlamında.

Japonya'nın da, Hitler gibi emelleri var:

"Onlar da, önce Çin, sonra Rusya karşısında kendilerini üstün görmek, o zengin topraklara sahip olmak peşinde."

Hitler Japonya'nın bu tutkusunu fark ediyor, onları kendi yanına çekmek üzere, anlaşma zeminini hazırlıyor ve onlara imzayı bastırıyor.

Prens Konoe

Japonya'da Başbakan Prens Konoe.

O tam bir barışsever. Savaş çıkmaması için çılgın gibi uğraşıyor. Hatta, Amerikan Başkanı Roosevelt ile görüşmek için her türlü yolu deniyor.

Ama...

Başbakan olduğu halde, gerek Japonya'daki, gerekse Amerika'daki Japon bürokratlar, yani çevresi, onun barış çarelerini engellemek için ellerinden geleni yapıyor, Konoe Roosevelt'le görüşemiyor.

İş öyle yaydan çıkıyor ki, sonunda Prens Konoe Başbakanlıktan istifa ediyor.

Nasıl oluyor?..

"Çünkü, savaş yanlıları Japon medyasını öyle kullanıyor ki, medya öyle yayın yapıyor ki, gazetelerin yanı sıra, hele de o yıllarda etkin kullanılan radyolar marifeti ile Japon Halkı barışı isteyen Başbakanını istemez oluyor. Japon Halkı ülkelerinin zaferinden çok emin!.."

Japonya bir bütün halinde Konoe'nin istifasını bekliyor. O 1941 Ekim ayında istifa ediyor.

Artık savaşa bütün yollar açık!..

Washington uykuda

Prens Konoe'nin istifasını ve perde arkasını Amerika'nın Tokyo Büyükelçisi Grew büyük bir telaşla Washington'a bildiriyor:

"Japonya bizim ülkemize bir baskın düzenleyebilir."

Grew çektiği kriptoda ( gizli telgraf ) hatta baskının muhtemel yerini bile bildiriyor:

"Pearl Harbor olabilir."

Beyaz Saray ve Pentagon bu kriptoya itibar etmiyor, dikkate almıyor.

Bu "uyku" Amerika'ya çok pahalıya mal oluyor.

Hitler memnun

Aslında Japonlar baskından Berlin'i haberdar etmiyor, Hitler baskını baskınla birlikte öğreniyor. Buna rağmen, memnun:

"Dünya barışı ve demokrasisi için Japonya doğru yolda olduğunu gösterdi!.."

Savaş!.. Barış ve demokrasi için savaş!..

Tarihteki siyasi yalanların en vazgeçilmez peçesi:

"Demokrasi için!.."

Alman Hariciyesi Hitler'i destekliyor:

"Amerika ve İngiltere, Japon ekonomisi ve ticaretine ambargo koymak peşindeydi, Uzak Doğu'da onların hayat damarlarını kesmeye çalışıyordu. Japonya buna izin vermedi." (A.g.k., s.186 - 187).

Alman Hariciyesi ekliyor:

"Asya Asyalılarındır."

Hitler kural olarak kabul ettiği bu sloganı kendine göre çeviriyor:

"Avrupa Alman ırkınındır!.."

Irkçılığın, gözü dönmez milliyetçiliğin zirvesi...

Japonlar "Asya Asyalılarındır" inançlarını Amerika'ya Pearl Harbor Baskını ile anlattıklarını düşünürken, İngilizlere de, Hint Okyanusu'nda onların iki zırhlısını batırarak uyardıklarını düşünüyor.

Felakete götüren karar

Japon kamuoyu artık hazır!..

Hakkımızı söke söke alırız!..

"Karşı hiç bir sese tahammül yok!.. Aksi bir düşünce artık vatana ihanetle eş anlamda!.. Ülkeyi yönetenlerin gözü hiç bir şeyi görmüyor."

İbretlik ve ibretlik söylemler, tavırlar...

Ve karar veriliyor:

"Şinju - Wan Kougeki, İnci Körfezi Saldırısı..."

Pearl Harbor baskınının Japoncası.

Tamam, o baskın Amerika'ya çok cana, gemiye ve uçağa mal oluyor ama, sonuç malum, Japonların ve Almanların felaketi oluyor.

7 Aralık 1941...

Herkese, her daim, derslerle dolu, bir ülkeyi felakete sürüklemenin macerası, geride yıllar ve yıllarca toparlanamayan çok ağır bir bilanço.

Bugün 7 Aralık 2020... Sakın unutmayın!..