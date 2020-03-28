Sağlık Bakanı'na açık mektup

Ateş, öksürük... Arkadaşım özel bir hasteneye koşuyor, Bodrum’da...

Hastane Koronavirüs için bahçesinde çadır kuruyor, arkadaşımı hemen çadıra alıyorlar. Ateşini ölçüyorlar, ateş yüksek, öksürük de var, acile götürüyorlar.

Acilde soru şu, "SSK’lı mısınız?" Evet, SSK’lı. O zaman ateş ölçmek, acile getirmek, 93 lira. Koronavirüs mü, değil mi?

Doktor: "Covid-19 kiti yok maalesef, test yapamıyoruz. Ancak akciğer tomografisi, röntgen, EKG ve kan tahlili yapmamız gerek."

Tamam, yapılsın!..

Hastane yetkilisi: "Bunun için iki gün hastanede yatmanız gerek, hepsi ekstra ve ücretli..."

Ücretin ne kadar olduğu söylenmiyor ancak, Bodrum’da özel hastane, birkaç bin liradan aşağı olmaz bu tahliller.

Arkadaşım yatmaktan vazgeçiyor, şu anda evinde ve durumu iyi.

Ulaşmak mümkün değil

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca,

Siz birkaç gün önce basın toplantısında "hastanelerde Koronavirüs muayenesi ücretsiz olacak, ücret isteyeni bize bildirin" diyorsunuz.

Güzel!

"Arkadaşım durumu size bildirmek istiyor, ne var ki, üç gündür Sağlık Bakanlığı’na ulaşmak mümkün değil. Muhtemelen çok talep var ve internet altyapısı yetersiz.

Bu benim bir tanıdığımın başına gelen olay. Türkiye’nin dört bir yerinde benzer olaylarla karşılaşan, kendisinden ücret istenen, test kiti bulamayan ve bunu size bildiremeyen kim bilir kaç kişi var.

Saygılarımla."

Üzgünüm ancak, gerçek bu!.. Bakan Bey ilgilenir, ilgilenmez, bunu bilemem.

Bakan Koca her açıklamasında, "her insan, bütün yurttaşlarımız tek tek bizim için önemlidir" diyor. İşte, herkese tek tek verilen değeri göstermesi açısından bir örnek.

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Bir komplo teorisi: "İyi oynadın Çin"

Başkan Trump her açıklamasıda iki cümlesinde bir, "Çin virüsü" diyor, Koronavirüs yerine, sürekli "Çin’i" vurguluyor. Belki de, bundan hareketle Amerika’da bir "komplo teorisi" üretiliyor. Şöyle:

Sahne I:

Perde açılıyor, Çin hastalanıyor, krize giriyor. Ekonomisi felç olmaya doğru gidiyor. Öncelikle ihracatı olmak üzere, dış ticareti tıkanıyor. Perde kapanıyor.

Sahne II:

Perde açılıyor. Çin para birimi değer kaybediyor. Yönetim herhangi bir adım atmıyor. Perde kapanıyor.

Sahne III:

Perde açılıyor. Çin’de faaliyet gösteren Amerikan ve Avrupa kökenli şirketler, ticaret daraldığı için hisse değerleri yüzde kırk dolayında kayba uğruyor. Perde kapanıyor.

Sahne IV:

Perde açılıyor. Virüs dünyaya yayılmış vaziyette, dünya ekonomileri ağır bir bunalıma sürükleniyor. Çin, değeri düşen Amerikan ve Avrupa şirketlerinin hisselerinden yüzde otuzunu çok düşük fiyatla satın alıyor. Perde kapanıyor.

Sahne V:

Perde açılıyor. Çin hastalığını denetim altına alıyor. Amerikan ve Avrupalı şirketlerin önemli hisseleri şimdi Çin’in elinde. Perde kapanıyor.

Sahne VI:

Perde açılıyor. Çin’de kutlamalar yapılıyor, yapımına önceden başlanan on iki bin yataklı hastaneyi iki haftada bitiriyorlar. Aşı olduklarını söylüyorlar. Çin çok sevinçli, Amerikan ve Avrupa kökenli teknoloji ürünlerinin fiyatlarını Çin’in belirlemesi için eline bulunmaz bir fırsat geçiyor. Perde kapanıyor.

Wuhan bilmecesi

Bütün bunlar olup biterken, virüsün ilk çıktığı Wuhan bölgesinde artık tek bir vaka yok!.. Başlangıçta insanlar ölüyor ama, şimdi her şey kontrol altında!..

Dünya kasıp kavrulurken, nasıl oluyor da, virüsün merkezi bu kadar kısa sürede virüsten bütünüyle arınıyor?

Özetlenen komplo teorisi işte yanıtını bilinmeyen bu sorudan kaynaklanıyor.

Yine komplo teorisine göre:

- Çin bazı insanlarını feda ediyor, buna karşılık Amerika ve Avrupa’ya karşı ciddi bir ekonomik üstünlük sağlıyor.

- Virüs çıktığında Çin liderleri Wuhan’a gidiyor ama, önceden tıbbi önlemi alınmış, aşı ya da bir başka ilaçla, yani Çin çareyi biliyor.

- Çin teknolojik ve askeri olarak çökertemeyeceğini bildiği Amerika’ya karşı şimdi ciddi bir üstünlük sağladığına inanıyor.

Bu Amerikan kaynaklı bir komplo teorisi. Bu gibi durumlarda sık sık üretilen teorilerden biri. İnanırsınız, inanmazsınız, size kalmış.

Peki gerçek ne?

Bekleyelim ve görelim.