Rize’de Ramses’in kemikleri sızlamıştır

Mısır Firavunu Ramses çok dertli, Milattan Önce 1290 yıllarında. Hani şu ünlü firavun.

Derdi, çok sevdiği, kardeşi gibi gördüğü Sadrazamı yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Yüksek yargı Ramses’e geliyor ve Sadrazamın yargılanması gerektiğini bildiriyor.

Milattan Önce 1290 yıllarında Mısır’da yüksek yargı bağımsız.

Dünyaca ünlü, daha yaşarken adı yüzyılları aşacağı belli olan, bölgeye hükmeden Ramses yüksek yargıya sesini bile çıkartamıyor. Sadrazamın yargılanması için götürülmesine, hapse atılmasına ağzını açamıyor.

Çünkü, hukuk. Milattan Önce 1290’larda. Yüksek yargı. Bağımsız.

Çok sevdiği ve güvendiği sadrazamının yolsuzluk yaptığına bir türlü inanmak istemiyor, ama gerçeğin ancak mahkemede ortaya çıkacağını biliyor.

Ramses duruşma gününü beklerken, Sadrazamı hapiste ziyaret etmek için can atıyor, ama ziyaretine gitmiyor. Yargıyı etkilerim, kaygısıyla. Çok sevdiği halde, yüreğine taş basıyor ve gitmiyor. (Christian Jacq, Işığın Oğlu, 3. Cilt, s. 267-68).

Günümüzden üç bin üç yüz yıl öncesine ait bu efsanenin günün birinde Türkiye’de hatırlanması gerektiği herhalde kimsenin aklından geçmiyor.

Rize seyahati

Geçen hafta sonunda Tayyip Erdoğan yine inanılmaz bir ilke imza atıyor. Bir ilke imza atanlar arasında yüksek yargı organlarının başkanları da var. Onların da müthiş katkılarını tarihe not üşmek gerek. Bütün hukuk fakültelerinde okutmak gerek. “Bunun çok yanlış olduğu” notunu ekleyerek.

Erdoğan Rize’ye gidiyor, giderken yanında Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları da var. Böyle bir gezi ekibi Türkiye’de bir ilk.

“Yüksek yargı başkanlarının bu gezide ne işi var?” sorusuna Erdoğan çok bilimsel ve teknik yanıt veriyor:

“Çay nasıl ekilir, nasıl toplanır, nasıl elde edilir, bu gezide o güzellikleri yaşatacağımıza inanıyorum”.

Çok denk düşüyor, zaten yüksek yargı organlarının başkanları da, yıllardır çayın nasıl yetiştirildiğini, nasıl ekilip, nasıl toplandığını öğrenmek için çırpınıyor, bu gezi onlar için tam bir fırsat. Üstelik, Cumhurbaşkanının yanında, her şey emre amade.

Bu davet kaçmaz, mutlaka katılmak gerek, onlar da zaten, bu nazik davete icap etmekte zerre kadar tereddüt etmiyorlar.

Sayıştay

Böyle bir gezi, hele de üç bin üç yüz yıl önceki yargı hassasiyeti ile karşılaştırıldığında, tam bir skandal.

Son yıllarda muhalefet Meclis’te sürekli olarak Sayıştay’ın denetim raporlarının Meclis’e gelmediğinden yakınıyor. Sayıştay, kamu kurumlarını mali açıdan denetleyen en yüksek yargı organı. Kamuda bir yolsuzluk varsa, herhangi bir kamu kurumunun hesaplarında terslik varsa, onu ortaya Sayıştay çıkartıyor.

Kamu kurumları siyasi iktidarın emrinde olduğuna göre, Sayıştay siyasi iktidarı mali açıdan denetliyor.

Sayıştay Başkanı gezide, Erdoğan’ın yanında.

Firavun orada, yargı etki altına kalır, kaygısıyla sadrazamını ziyaret etmiyor, burada Sayıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı ile gezide.

Yargıtay

Her türlü davanın sonuçlandığı yer Yargıtay.

Hele de şu günlerde elinde MHP’nin olağanüstü kongre dosyası varken. Çok daha önceden dosyanın incelenmesi tamamlandığı halde, Yargıtay kararını geciktiriyor. “Mayıs ayı içinde açıklayacağını” bildiriyor. Çok daha önceden Yargıtay’ın “MHP olağanüstü kongresinin toplanmasına” karar verdiğini Ankara’da bilmeyen yok.

Yargıtay dün nihayet MHP kongresinin toplanması gerektiği kararını açıklıyor. Rize gezisinden sonra bir sürpriz yapıyor.

Yine de, Yargıtay Başkanı gezide, Erdoğan’ın yanında.

Firavun orada, yargı etki altında kalır, kaygısıyla sadrazamını ziyaret etmiyor, burada Yargıtay Başkanı, Cumhurbaşkanı ile gezide.

MHP kararını açıklamış olması, gezinin üstündeki soru işaretlerini kaldırmıyor. Çünkü, baktığı tek dosya MHP kongresi değil. Binlerce dosyada son kararı veriyor.

Danıştay

Siyasi iktidarın bütün idari tasarrufları Danıştay denetiminde. Atamaların, her alandaki kararnameler ve yönetmeliklerin denetlendiği, gerektiğinde geri çevrildiği en yüksek yargı organı.

Danıştay Başkanı gezide, Erdoğan’ın yanında.

Firavun orada, yargı etki altında kalır, kaygısıyla sadrazamını ziyaret etmiyor, burada Danıştay Başkanı Cumhurbaşkanı ile gezide.

Üstelik, kuvvetler ayrılığı ilkesinin çoktan yerle bir olduğu bir sırada.

Yürütmenin yargı bağımsızlığını ısrarla çiğnediği bir dönemde.

Tek adam yönetiminin fiilen işlediği bir dönemde.

Ramses’le ilgili o efsane ve Rize gezisi hukuk fakültelerinde “karşılaştırmalı ders” olarak okutulsa, yeridir. “Ramses’i saygıyla” anarak.