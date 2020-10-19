Paralar yetmedi, yine borçlanıyorlar!..

Bakan Yardımcısı'na soruluyor, Berat Albayrak'ın yardımcısına... Meclis Bütçe Komisyonu'nda...

"Hükümet şimdi borçlanmayı arttırıyor, bunun için Meclis'ten yetki istiyor bu yasayla... Peki, hükümetin istediği borçlanma miktarı ne kadardır?.."

Onca israf, onca tantana, verimli tek bir yatırım yok, ama yeniden borçlanmak!..

Bakan Yardımcısı "kem küm", ağzından laf çıkmıyor. Hükümetin ne kadar borçlanmak isteğine ilişkin ağzından tek bir rakam çıkmıyor!..

AKP'nin eski başbakan yardımcılarından, şu anda CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener Bakan Yardımcısı'nın borçlanma miktarı söyleyememesi üzerine Meclis genel kurulunda:

"Belli ki, bilgi vermekten korkuyordu, çekiniyordu. Bu nedenle, komisyonda ne Bakan Yardımcısı'ndan, ne de bu yasa önerisini hazırlayanlardan, istenen borçlanma miktarının ne olduğunu bir türlü öğrenemedik. Zaten, metni öyle karışık hazırlamışlar ki, ne kadar borçlanmak istediklerini saklamak için muğlak, her tarafa çekilecek ifadelerle düzenlenmiş bir metin getirdiler önümüze."

Skandallar dizisine yeni halkalar!..

"- Bakan Yardımcısı bile korkuyor!.. Otoriter rejim artık kendi evlatlarına korku aşılama aşamasına geçiyor!.. Her şey gizli, kapaklı!..

- Öyle gizli kapaklı ki, Meclis'ten borçlanma yetkisi istiyor ama, istediği miktarı Meclis'ten saklıyor!.."

306 mı, 340 mı?..

Bütçede zaten 139 milyar liralık borçlanma yetkisi var. Buna ek olarak, yüzde beş Bakan'ın, yüzde beş Cumhurbaşkanı'nın borçlanma yetkisi var. Yani toplam yaklaşık 154 milyar liralık ek borçlanma yetkisi var.

Ne var ki, israf o miktarı aşıyor. Saklı, gizli olmasına rağmen, yasa önerisi satır aralarında okunduğunda 154 milyar liralık ek borçlanma yetkisi, "tahminen iki katına çıkıyor, yaklaşık 306 milyar liralık borç isteği" getiriliyor.

"Tahminen", çünkü metindeki karmaşık ifadeler, borçlanma miktarını 306 değil, belki de, 340 milyar liraya çıkarabiliyor!..

"Parlamento tarihinde böyle bir skandala rastlanmış değil!.. Meclis'ten borçlanma yetkisi istiyorlar ama borçlanma miktarını Meclis'ten kaçırıyorlar!.."

Nereye harcanacağı belirsiz

İki hafta önce...

Berat Albayrak, hani Hazine ve Maliye Bakanı var ya, işte o, orta vadeli ekonomik program açıklıyor. Orada 2020 yılında, yani "bu yıl vergi gelirlerinde azalma olması bir yana, hatta 16.5 milyar liralık daha fazla gelir elde edileceğini" söylüyor.

Aman ne güzel!.. Öngörülenden daha fazla gelir!.. Hem de, bu yıl!..

Peki, o zaman?..

"Madem devletin gelirlerinde azalma yok hatta, fazlalık var, şimdi neden borçlanıyorsun?.."

"Fazla gelir elde etmek" sözü, yoksa doğru değil mi?..

Ayrıca...

Hem borçlanma miktarını saklıyorlar... Hem de, borçlanacakları miktarı nereye harcayacaklarını gizliyorlar!..

"Gizli, saklı bir yönetim biçimi!.."

Deniz bitti

Para bittiğini Tayyip Erdoğan da, söylüyor ya "pompada su kalmadı" diye...

"Gerçek mümin yoklukta sabredendir" diye, insanlara nasihat ediyor ya... Paranın bittiğini itiraf ediyor ya.

- Merkez Bankası rezervleri harcanıyor,

- İşsizlik Fonu harcanıyor,

- Devletin topladığı vergiler bitiyor,

- 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için para toplanıyor, o para nerede bilinmiyor,

Örtülü ödenek, başka fonlardaki paralar, derken...

Yine de, yeniden borçlanmak...

2002 yılında 243 milyar lira olan kamunun borcu şu anda 1 trilyon 810 milyar lira!..

Nerede bu paralar, nerede?.. Nereye harcanıyor?..

Pandemi bahane

Meclis'te muhalefet milletvekilleri sıkıştırınca, Bütçe Komisyonu adına kürsüye çıkan AKP sözcüsü 308 milyar liralık borçlanma isteğini, zorla da olsa, doğruluyor. Yine 308 demiyor, "154'ün iki katı" diye ifade ediyor!..

Borçlanma gerekçesi olarak da, "pandemi nedeniyle doğabilecek risklerin karşılanmasını" gösteriyor.

Pandemi varken, bahane bulmak kolay.

Hiçbir konuda şeffaf olmayan bir iktidarın bu konuda şeffaf olmasını beklemek zaten fazla iyimserlik olur.